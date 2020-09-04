Kayserispor'da Aaron Lennon antrenmana çıktı!
Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti. Yeni transfer Aaron Lennon da takımla çalışmalara başladı.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerindeki antrenman, teknik direktör Bayram Bektaş yönetiminde gerçekleştirildi.
İdmanda, ısınma bölümünün ardından istasyon, pas çalışmaları ve dar alanda çift kale maç yapıldı.
Yeni transfer Aaron Lennon da takımla çalışmalara başladı.
Kayserispor'un yeni transferi Aaron Lennon, takımla birlikte çalışmalara başladı... pic.twitter.com/8q2PRjESu4— Spor Arena (@sporarena) September 4, 2020
Kayserispor, hazırlıklarını yarın sürdürecek.
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