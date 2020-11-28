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Kayserispor’da 2 futbolcunun Covid-19 testi pozitif çıktı
Hes Kablo Kayserispor, 2 futbolcusunun Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüzde yapılan Koronavirüs (Covid-19) taramasında 2 futbolcumuzda sonuç pozitif çıkmıştır. TFF ve Sağlık Bakanlığının ilgili izolasyon protokolü titizlikle uygulanmakta ve tedavi süreçleri devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyururuz." denildi.
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