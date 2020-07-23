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Futbol
AA
Haber Giriş: 23.07.2020 - 22:38,Son Güncelleme:

Kayserispor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

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Kayserispor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
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Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in son haftasında 25 Temmuz Cumartesi günü Trabzonspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerindeki antrenman teknik direktör Robert Prosinecki yönetiminde gerçekleştirildi.

İdmanda ısınma, istasyon ve koşu çalışmalarının ardından, dar alanda çift kale maç oynandı.

Kayserispor, hazırlıklarına yarın devam edecek

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