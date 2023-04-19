Canlı Anlatım: Kayserispor Kasımpaşa maçı

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Spor Toto Süper Lig 30. hafta mücadelesinde Kayserispor ile Kasımpaşa kozlarını paylaşıyor.
CANLI SKOR: KAYSERİSPOR 0-0 KASIMPAŞA
İlk yarı oynanıyor...
İLK 11'LER
Kayserispor XI: Bilal, Uzodimma, Kolovetsios, Arif, Gökhan, Ackah, Mane, Mensah, Kemen, Emrah, Thiam.
Kasımpaşa XI: Günay, Fabiano, Donk, Djilobodji, Mortadha, Tırpan, Aytaç, Fall, Hajradinovic, Mounir, Koita.
KAYSERİSPOR KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? İŞTE CANLI YAYIN BİLGİLERİ
Kayserispor Kasımpaşa maçı bugün saat 17:00'da başladı. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.