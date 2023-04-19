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Canlı Anlatım: Kayserispor Kasımpaşa maçı

Güncelleme Tarihi:

#Süper Lig#Kayserispor#Kasımpaşa
Canlı Anlatım: Kayserispor Kasımpaşa maçı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 19, 2023 11:07

Spor Toto Süper Lig 30. hafta mücadelesinde Kayserispor ile Kasımpaşa karşı karşıya geliyor. Müsabakaya ilişkin tüm detayları haberimizden takip edebilirsiniz.

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Spor Toto Süper Lig 30. hafta mücadelesinde Kayserispor ile Kasımpaşa kozlarını paylaşıyor.

CANLI SKOR: KAYSERİSPOR 0-0 KASIMPAŞA

İlk yarı oynanıyor...

İLK 11'LER

Kayserispor XI: Bilal, Uzodimma, Kolovetsios, Arif, Gökhan, Ackah, Mane, Mensah, Kemen, Emrah, Thiam.

Kasımpaşa XI: Günay, Fabiano, Donk, Djilobodji, Mortadha, Tırpan, Aytaç, Fall, Hajradinovic, Mounir, Koita.

KAYSERİSPOR KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? İŞTE CANLI YAYIN BİLGİLERİ

Kayserispor Kasımpaşa maçı bugün saat 17:00'da başladı. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.

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#Süper Lig#Kayserispor#Kasımpaşa

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