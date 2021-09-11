Kayserispor Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'de çıktığı son 12 deplasmanın birinden galibiyetle dönen Kasımpaşa, bu süreçte sadece gol yemediği tek karşılaşmada BB Erzurumspor'u mağlup edebildi. Hikmet Karaman göreve geldikten sonra çıktığı iki Süper Lig maçında 4 puan toplayan Kayserispor, önceki beş karşılaşmalık süreci 3 puanla geçmişti. Son maçında Başakşehir FK'yı 1-0 mağlup eden Kayseri ekibi, Mart 2021'den bu yana ilk kez üst üste iki galibiyet almak için sahaya çıkıyor.

Bu sezon Süper Lig'de en düşük gol beklentisine sahip takım olan Kayserispor, geçen sezon oynadığı 40 maçta 1.08'lik ortalama yakalamıştı. Kayserispor orta sahası Bernard Mensah, Kasımpaşa'ya karşı forma giydiği beş Süper Lig maçının üçünde ve son iki karşılaşmada birer gol kaydetti. Bu sezon Süper Lig'de oyuna sonrada girip 2+ gol atan tek oyuncu, Kasımpaşa forması giyen Umut Bozok. Kasımpaşa'yı konuk ettiği son altı Süper Lig maçında sırasıyla birer galibiyet ve mağlubiyet alan Hikmet Karaman, son karşılaşmada rakibine mağlup oldu. Süper Lig kariyerinde Kayserispor'a rakip olduğu dört maçın sadece birini kazanan Cihat Arslan, bu galibiyeti gol yemediği tek karşılaşmada deplasmanda aldı.

KAYSERİSPOR KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Kayserispor Kasımpaşa maçı bu akşam saat 20:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.