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GeriFutbol Kayserispor, Gaziantep FK deplasmanına hazırlanıyor
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Futbol
AA
Haber Giriş: 14.01.2021 - 15:43 | Son Güncelleme:

Kayserispor, Gaziantep FK deplasmanına hazırlanıyor

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Kayserispor, Gaziantep FK deplasmanına hazırlanıyor
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Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 19. haftasında 16 Ocak Cumartesi günü Gaziantep FK'ye konuk olacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, tesislerdeki antrenman, teknik direktör Dan Petrescu yönetiminde gerçekleştirildi.

Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan idmanda, top kapma ile pas çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maç oynandı.

Kayserispor, hazırlıklarını yarın sürdürecek.

Kayserispor, Gaziantep FK deplasmanına hazırlanıyor

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