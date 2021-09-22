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Kayserispor - Galatasaray maçının VAR hakemi belli oldu!

#Galatasaray#Kayserispor#Süper Lig
Kayserispor - Galatasaray maçının VAR hakemi belli oldu

Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak Yukatel Kayserispor - Galatasaray mücadelesinin VAR hakemi Hakan Ceylan oldu.

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Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak Yukatel Kayserispor - Galatasaray mücadelesinin VAR hakemi belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklama göre; Yukatel Kayserispor - Galatasaray karşılaşmasının VAR hakemi Hakan Ceylan oldu. AVAR hakemi olarak ise Mustafa Kürşad Filiz görevlendirildi.

ORTA HAKEM YAŞAR KEMAL UĞURLU

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak. Uğurlu'nun yardımcılıklarını Ali Saygın Ögel ile Serkan Çimen üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Kadir Sağlam.

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#Galatasaray#Kayserispor#Süper Lig