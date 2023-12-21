Kayserispor - Fenerbahçe maçının ardından Serhat Akın çılgına döndü! Yıldız futbolcuyu işaret etti: 'Hemen süresiz kadro dışı bırakılmalı!'

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Kayserispor ile Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında karşı karşıya gelmişti. RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan ve heyecan fırtınasına sahne olan maçta kazanan taraf, 4-3'lük skorla sarı - lacivertliler olmuştu. Fenerbahçe, puanını 43'e yükselterek liderliğini sürdürmüş ancak Fred ve Mert Hakan Yandaş'ın gördüğü kırmızı kartlarla galibiyetin sevincini tam olarak yaşayamamıştı.

İKİ İSİM DE DERBİDE YOK

Karşılaşmanın 90+9. dakikasında Fred direkt, Mert Hakan ise ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan ihraç edilmişti. İki futbolcu da gelecek hafta oynanacak olan Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.

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SERHAT AKIN, MERT HAKAN'A ÇIKIŞTI

Kayserispor müsabakasının ardından bir YouTube kanalında yorum yapan Fenerbahçe efsanesi Serhat Akın, Mert Hakan Yandaş'a sert çıkıştı.

Akın, Fenerbahçe'nin 3 puandan fazlasını aldığını ve Mert Hakan Yandaş'ın kadro dışı bırakılması gerektiğini söyledi.

"SÜRESİZ KADRO DIŞI BIRAKILMALI"

İşte Serhat Akın'ın sözleri;

"Mert Hakan, bence direkt olarak süresiz kadro dışı bırakılmalı. Eğer eski konuları açıyorsam namussuz, şerefsizim. Mert Hakan çok iyi niyetli olabilir, çok iyi Fenerbahçeli de olabilir, başkanın dediği gibi takımın generali de olabilir. General, takımın en önemli gününde yanında olur. Hadi sen itiraz ettin, Fred kırmızı yedi. Sen neden yiyorsun kardeşim? Fenerbahçe, Kayseri'den 6 puanla dönüyor. Farkında değil insanlar."