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Kayserispor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig 35. hafta Kayserispor Karagümrük maçı canlı yayın bilgisi

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Kayserispor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda Süper Lig 35. hafta Kayserispor Karagümrük maçı canlı yayın bilgisi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 04, 2024 11:13

Trendyol Süper Lig’in 35. haftasında bugün Kayserispor Karagümrük maçı oynanacak. RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda Atilla Karaoğlan'ın düdük çalacağı karşılaşmanın detayları futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Kayserispor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig 35. hafta Kayserispor Karagümrük maçı canlı yayın bilgisi

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Süper Lig’in 35. haftasında Kayserispor, sahasında Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak. Kayserispor 40 puanla 12. sırada yer alıyor. Fatih Karagümrük ise geçtiğimiz hafta aldığı galibiyetle düşme hattından uzaklaştı. Karagümrük, haftaya topladığı 36 puanla 15. sırada girdi. Kayserispor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig 35. hafta Kayserispor Karagümrük canlı yayın detayları...

KAYSERİSPOR - KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Kayserispor - Fatih Karagümrük maçı 4 Mayıs Cumartesi günü saat 19:00'da başlayacak. Karşılaşma beIN SPORTS 2 ekranlarından canlı yayınlanacak. RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi Atilla Karaoğlan yönetirken yardımcılıklarını ise Ceyhun Sesigüzel, Abdullah Bora Özkara yapacak.

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