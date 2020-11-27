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GeriFutbol Kayserispor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı
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Haber Giriş: 27.11.2020 - 19:42 | Son Güncelleme:

Kayserispor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı

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Kayserispor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı
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Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 10. haftasında 30 Kasım Pazartesi günü sahasında Fatih Karagümrük'le oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, tesislerdeki antrenman teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde gerçekleştirildi.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idman, top kapma ve pas çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maçla sona erdi.

Sarı-kırmızılı ekip, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına yarın devam edecek

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