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Kayserispor Başkanı sahaya inmişti! Duckens Nazon özür diledi...

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#Kayserispor#Duckens Nazon#Halil Umut Meler
Kayserispor Başkanı sahaya inmişti Duckens Nazon özür diledi...
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 19, 2024 09:58

Kayserispor'un Haitili futbolcusu Duckens Nazon, Konyaspor maçında gördüğü kırmızı kart sonrasında özür diledi.

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Kayserispor ile Konyaspor arasında oynanan müsabakanın 17. dakikasında rakibinin karnına yumruk attığı gerekçesi ile hakem Halil Umut Meler tarafından kırmızı kart ile cezalandırılan Duckens Nazon, maç sonrasında camiadan özür diledi.

Sosyal paylaşım sitesindeki hesabından; "Sevgili taraftarlar ve takım arkadaşlarım" diye söze başlayan Nazon, "Son maçtaki davranışım için en içten özürlerimi sunmak istiyorum. Bu hareketim, takım için ciddi sonuçlar doğurabilirdi. Bu hatama rağmen bana destek olduğunuz için size derin minnettarlığımı ifade etmek istiyorum" ifadelerinde bulundu.

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, kırmızı karta sinirlenmiş ve sahaya inmişti.

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Nazon, bu sezon Kayserispor forması ile 13 müsabakada görev aldı. 847 dakika sahada kalan Nazon, 2 gol atarken 1 de asist yaptı.

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#Kayserispor#Duckens Nazon#Halil Umut Meler

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