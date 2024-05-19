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Halil Umut Meler bu kez ucuz kurtuldu! Kayserispor Başkanı Ali Çamlı sahaya girmeye çalıştı...

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#Süper Lig#Kayserispor#Ali Çamlı
Halil Umut Meler bu kez ucuz kurtuldu Kayserispor Başkanı Ali Çamlı sahaya girmeye çalıştı...
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 19, 2024 07:00

ilk yarıdaki A.Gücü-Rize maçında yumruklu saldırıya uğrayan ünlü hakem yine büyük tehlike atlattı. Halil Umut Meler, maçın 18. dakikasında VAR hakemi Serkan Tokat’ın uyarısı üzerine izlediği pozisyonda Kayserisporlu Nazon’a kırmızı kart gösterince ortalık karıştı. Karara öfkelenen sarı kırmızılı kulübün başkanı Ali Çamlı sahaya girip hakemlerin yanına gitmeye çalışırken güçlükle durduruldu.

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Süper Lig’de sezonun ilk yarısındaki MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçı sonrası ev sahibi kulübün o dönemki başkanı Faruk Koca’nın yumruklu saldırısına uğrayan hakem Halil Umut Meler’e karşı dün de Kayserispor-Konyaspor karşılaşmasında saldırı teşebbüsünde bulunuldu. Maçın 17. dakikasında Kayserispor’dan Nazon ceza sahası içindeki bir karambolde rakibinin karnına yumruk attığı gerekçesiyle, VAR incelemesi sonrası hakem Halil Umut Meler’den kırmızı kart gördü.

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BURAK YILMAZ DA SAHAYA GiRDi

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, kırmızı kart kararına sinirlenerek saha kenarına indi. Son derece öfkeli olduğu görülen başkan Çamlı’nın sahaya girmesi güçlükle engellenirken, Kayserispor’un teknik sorumlusu Burak Yılmaz da saha içine kadar girerek Halil Umut Meler’e tepki gösterdi. Yaklaşık 9 dakika duran maç ortam sakinleşince yeniden başladı. Mücadele 2-2 sona erdi.

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#Süper Lig#Kayserispor#Ali Çamlı

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