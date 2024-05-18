Ali Çamdalı: 'Galatasaray maçında gerekeni yapacağız'

Haberin Devamı

Süper Lig’in 37. haftasında Konyaspor, deplasmanda Kayserispor ile 2-2 berabere kaldı. Maç sonu açıklamalarda bulunan Konyaspor Teknik Direktörü Ali Çamdalı, maçın başında Kayserispor’a gelen kırmızı kartın kendileri için dezavantaj olduğunu söyledi. Çok gol pozisyonu kaçırdıklarını kaydeden Çamdalı, “İki taraf için de kritik bir maçtı. 11’e 11 oynamak bizim için bir avantaj olabilirdi. Bir kişi fazla olmamız bizim için dezavantaj oldu. Hakem de ikinci yarı takdir haklarını Kayseri’den yana kullandı. Bu bir mazeret değil tabii ki; kaçırdığımız çok pozisyon, iki tane direkten dönen topumuz, sayılmayan 1 golümüz var. Yine de 1 puan çok değerli. Hatay’ın berabere kalması bugünü sadece ötelemiş olduğunu düşünüyorum. Haftaya istediğimiz puanları alıp, ligi garantileyip yeni sezona hazırlanacağız” dedi.



“Hakem takdir haklarını Kayseri’den yana kullandı”

Haberin Devamı

Hakem Halil Umut Meler’in kararlarını değerlendiren Çamdalı, “İlk yarı kırmızı kart netti, bence çok doğru bir karar. İkinci yarı bunun etkisinde kalmış olabilir, takdir haklarını Kayseri’den yana kullandı. Penaltıyı çalmasa var çağırır mı? Ondan da şüpheliyim. Ama öyle karar verdi, yapacak bir şey yok. Pozisyonları değerlendirseydik bunları konuşmayacaktık” ifadelerini kullandı.

“Galatasaray maçında gerekeni yapacağız”

Ligin son haftasında oynayacakları Galatasaray maçına da aynı şekilde hazırlanacaklarını ve hedeflerinin istedikleri puanları almak olduğunu vurgulayan Konyaspor Teknik Direktörü Ali Çamdalı, “Haftaya Galatasaray maçı var. Aynı şekilde bu maça nasıl hazırlandıysam aynı şekilde hazırlanıp, gerekeni yapacağımızı düşünüyorum” diye konuştu.

Hari Vukas: 'Ligde kalmayı garantiledik, mutluyuz'

Kayserispor Teknik Sorumlusu Hari Vukas ise şansın yanlarında olduğu anlar yaşadıklarını ve bugün itibarıyla de ligde kalmayı garantiledikleri için mutlu olduklarını ifade ederek, "Sonrasında gelen kırmızı kart ufak bir şok etti. Maçın ondan sonra kalan 70 dakikadan daha fazla bir kısmını on kişi oynamak zorunda kaldık. Kırmızı kart gördükten sonra takımım bu şoku atlattıktan sonra iyi bir reaksiyon gösterdi ve ilk golü attık, öne geçtik. Golü attıktan sonra çabuk bir şekilde yakalandık. Rakip beraberliği yakaladı, gol attı. İlk yarı bu şekilde bitti. İkinci yarıya başladığımızda kalemizi korumamız, iyi savunma yapmamız gerektiğini biliyorduk. Topun arkasında durduk. Kalemizi savunmaya çalıştık. Aslında beklemediğimiz bir anda da rakip 2-1'i yakaladı. Ama sonrasında tekrar mücadele ederek 2-2'yi bulduk. Bu bizim için çok çok önemliydi. Maçın sonlarına da doğru da rakip haliyle baskı kurdu. Oyun içinde şans faktörünün yanımızda olduğu anlar da yaşandı. Neticesinde bugün itibarıyla ligde kalmayı garantiledik. Bundan dolayı çok mutluyuz. Burada emeği geçen herkese, bütün sporculara teşekkür etmek istiyorum" diye konuştu.

Haberin Devamı