Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: "Bu bizim için son final değil"

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Ziraat Türkiye Kupası finalinde Yukatel Kayserispor, Demir Grup Sivasspor’a 3-2 mağlup oldu.

Karşılaşmanın ardından Yukatel Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Türkiye Kupası’nı müzesine götüren Demir Grup Sivasspor’u tebrik eden Berna Gözbaşı, "Kaybettik futbol bu. Ben öncelikle, sadece Kayseri’den değil dünyanın dört bir yanından gelen bütün taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Gönül isterdi ki onlar buraya kadar gelmişken kupayla taçlandıralım. Çok gergin bir final maçı oldu. Tam bir final maçıydı. Biz kazanamadık, kazanan Sivasspor’u tebrik ediyorum. Bu bizim için son final değil. Aslında Kayserispor için bir başlangıç. Yapmış olduğumuz çalışmalarla biz hep daha fazla finaller ve başarılar göstermek istiyoruz. Ülkemizde de futbol ikliminin buna çok ihtiyacı var. Futbol ikliminin değişmesi lazım. Ben ilk günden beri bunu yapmaya çalışıyorum. Bugün Sivasspor tribünlerinden dahi alkış almamız, bizim de kupayı kazandıktan sonra onları alkışlamamız da gayretlerimizin bir sonucuydu. Bambaşka bir Kayserispor oluşturma derdindeyiz. Bununla da Türkiye’de negatifleşen futbol ikliminin pozitifleştirme gayreti içindeyiz. Ben tekrardan Türkiye Kupası şampiyonu olan Sivasspor’u tebrik ediyorum. Biz de çalışmalara devam edeceğiz. İnşallah bu tür final ve başarıları görmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.



"HER GEÇTİĞİMİZ RAKİPTEN ALKIŞ ALDIK"



İki takım arasında oynanan finalin Anadolu futbolunun başarısı olduğunu dile getiren Gözbaşı, "Çok zorlu rakipleri geçerek geldik. Her geçtiğimiz rakipten de alkış aldık. Fakat bugün finaldi, gergin de bir finaldi. Sonuçta rakibimiz kazandı. Biz en başından beri Mecnun başkanla ile Anadolu futbolunun başarısı olduğunu, kaybedenin kazananı tebrik edeceğini konuşmuştuk. Ben de bugün bunu gerçekleştiriyorum. Sivasspor camiasını kutluyorum" diye konuştu.



"BU TÜR HEYECAN VE SEVİNÇLERİ DAHA ÇOK YAŞAYACAĞIMIZA İNANIYORUM"



Kayseri şehrinin ve Kayserispor taraftarının bu tür heyecanları daha çok yaşayacağına dikkat çeken Gözbaşı, sözlerini şöyle noktaladı:



"Ben yarı final ikinci maçına giderken bu şehrin, bu sevinçleri yaşamaya çok ihtiyacı var demiştim. Nitekim yarı finali de geçmiştik. Şehirde oluşan bu olumlu hava, bu heyecanı yaşattığımız için çok mutluyum. Bundan sonra da bu bütünlükle, yapacağımız çalışmalarla bu tür heyecan ve sevinçleri daha çok yaşayacağımıza inanıyorum. Hem taraftarımız hem de şehrimiz bunu hak ediyor."