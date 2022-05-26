Son Dakika: Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyon Sivasspor! Kayserispor uzatmada yıkıldı: 2-3

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Ziraat Türkiye Kupası finalinde Kayserispor ile Sivasspor kozlarını paylaştı.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Sivasspor 3-2 kazanarak Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa ulaştı.

Mücadelenin 33. dakikasında Ramazan Civelek ile öne geçen Kayserispor, 60. dakikada Appindagoye'nin golüne engel olamadı ve skor 1-1'e geldi.

Normal sürede başka gol olmazken uzatma devrelerinde ilk sahne alan 95. dakikada Gradel oldu.

Bu gole yanıt 107. dakikada Kayserispor'un kaptanı İlhan Parlak'tan gelirken son sözü 113. dakikada Konate söyledi.

İLK KEZ ZAFERE ULAŞTI

Kulüp tarihindeki ilk Türkiye Kupası şampiyonluğunu yaşayan Sivasspor, turnuva tarihinde mutlu sona ulaşan 16’ncı takım oldu.

AVRUPA BİLETİNİ ALDI

Sivasspor, bu zaferle birlikte gelecek sezon UEFA Avrupa Ligi play-off turunda mücadele edecek.

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MAÇTAN DAKİKALAR

1’inci dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Gradel, son çizgiden ortasında savunmadan seken topla yeniden buluştu. Bu oyuncunun dar açıdan vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.



14’üncü dakikada Kayserispor’un sağ kanattan gelişen ani atağında Mustafa’nın pasında penaltı noktası üzerinde topla buluşan Emrah’ın sert vuruşunda Appindangoye meşin yuvarlağın ağlara gitmesine engel oldu.



25’inci dakikada Bertolacci’nin soldan kullandığı kornerde, arka direkte iyi yükselen Thiam’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.



33’üncü dakikada Yukatel Kayserispor öne geçti. Carole’ün ortasında ceza sahası içindeki Uğur Çiftçi topu uzaklaştırmak istedi. Dönen topla ceza yayı üzerinde buluşan Ramazan Civelek’in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ali Şaşal Vural’ın solundan ağlara gitti 1-0.



38’inci dakikada sağ kanatta Erdoğan Yeşilyurt’un ortasında kale önünde müsait pozisyonda olan Ulvestad’ın kafa vuruşunda top soldan dışarı gitti.



43’üncü dakikada Emrah Başsan’ın pasında topla buluşan Thiam, rakiplerini geçerek ceza sahası içine girdi. Bu oyuncunun sert vuruşunda kale direğine çarpan top yandan dışarı gitti.



60’ıncı dakikada Demir Grup Sivasspor eşitliği yakaladı. Gradel’in kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Yatabare’nin kafayla indirdiği topla Appindangoye buluştu. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.



67’nci dakikada Emrah Başsan’ın ceza sahası içi sağından ortasında kale sahası önünde Thiam’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.



75’inci dakikada Fajr’ın kullandığı serbest vuruşta kale önünde iyi yükselen Yatabare’nin kafa vuruşunda kaleci Lung meşin yuvarlağı güçlükle kornere çeldi.



80’inci dakikada Ahmet Oğuz’un ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Erdoğan’ın vuruşunda kaleci Lung meşin yuvarlağı kornere çeldi.



Normal süresi 1-1 eşitlikle sona eren karşılaşmada uzatma dakikalarına gidildi.



95’inci dakikada Demir Grup Sivasspor mücadelede öne geçti. Gradel, Fajr ile paslaşarak soldan ceza sahasına girdi. Gradel’in vuruşunda meşin yuvarlak kale direğine çarparak filelerle buluştu: 1-2.



107’nci dakikada Yukatel Kayserispor eşitliği yakaladı. Hosseini’nin ortasında ceza sahasında iyi yükselen İlhan Parlak’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-2.



113’üncü dakikada Demir Grup Sivasspor öne geçti. Fajr’ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Kayode meşin yuvarlağı Moussa Konate’ye aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-3.

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İLK 11'LER

Kayserispor: Lung, Onur, Hosseini, Attamah, Carole, Kemen, Bertolacci, Ramazan, Emrah, Mustafa, Thiam

Sivasspor: Ali Şaşal, Ahmet, Appindangoye, Caner, Uğur, Hakan, Ulvestad, Fajr, Erdoğan, Yatabare, Gradel