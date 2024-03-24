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Kayserispor Başkanı Ali Çamlı kaza yaptı: Bir kişi hayatını kaybetti

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#Süper Lig#Kayserispor#Futbol
Oluşturulma Tarihi: Mart 24, 2024 19:53

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un Başkanı Ali Çamlı’nın kullandığı cip ile çarpışan elektrikli bisiklet sürücüsü İbrahim M. (60) yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

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Kayserispor Başkanı Ali Çamlı’nın kullandığı cip ile çarpışan elektrikli bisiklet sürücüsü Suriye uyruklu İbrahim M. (60), ağır yaralı olarak kaldırıldığı Kayseri Şehir Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 

Kaza, saat 17.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Zümrüt Mahallesi Bekir Yıldız Bulvarı Kadir Has Kongre Merkezi Kavşağı’nda meydana geldi.

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı idaresindeki 38 AKA 095 plakalı cip ile Kadir Has Caddesi istikametinden gelen İbrahim M. yönetimindeki elektrikli bisiklete çarptı.

Kazada, elektrikli bisiklet sürücüsü İbrahim M. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi ile İbrahim M., Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

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İbrahim M. (60), ağır yaralı olarak kaldırıldığı Kayseri Şehir Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 

İbrahim M.’nin cenazesinin yarın Kayseri Devlet Hastanesi morgunda yapılacak otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından alınıp, Suriye’nin El-Bab kentine götürülerek toprağa verileceği öğrenildi.

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı kaza yaptı: Bir kişi hayatını kaybetti

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#Süper Lig#Kayserispor#Futbol

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