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Kayserispor Altay maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda?

#Süper Lig#Kayserispor#Altay
Kayserispor Altay maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda

Altay ile oynadığı son sekiz resmi maçın sadece birini kaybeden Kayserispor, öncesinde üst üste beş yenilgi aldığı bir süreç yaşamıştı.Kayserispor'a konuk olduğu 10 resmi maçın sadece birini kazanan Altay, tek galibiyetini 1985/86 sezonunda 1-0'lık skorla aldı. Son üç Süper Lig maçını kaybetmeyen Kayserispor'un bu sezon üst üste dört karşılaşmayı yenilgisiz geçtiği bir süreç yok. Şimdi gözler maç saatine çevrildi. Peki Kayserispor Altay maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda?

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Kulüp tarihinin en uzun galibiyet hasretini sonlandırmak isteyen Altay, son dört Süper Lig maçından puansız ayrıldı. İzmir ekibi, Eylül-Kasım 2002 arasından bu yana daha uzun bir mağlubiyet serisi yaşamıyor. Evinde oynadığı son beş Süper Lig maçından sırasıyla birer galibiyet ve beraberlikle ayrılan Kayserispor, son karşılaşmada Sivasspor'u 3-0 mağlup etti. Aynı zamanda seyircisi önünde üç maçtır gol yemeyen Kayseri ekibi, daha uzun bir gole kapama serisini en son Aralık 2012-Şubat 2013 arasında yaşadı.

Altay bu sezon Süper Lig'de attığı gollerin en büyük bölümünü maçların son 15 dakikalık bölümünde, en düşük bölümünü ise ilk 15 dakikalık dilimde kaydetti. Mame Thiam, Kayserispor'un Süper Lig'de attığı son dokuz golün yedisine doğrudan katkı sağladı. Kayserispor forveti Mario Gavranovic, Süper Lig'de oynadığı son iki maçta sahada kaldığı her 23 dakikada bir gole katkı yaptı. Altay'ın Süper Lig'de attığı son altı golün dördünde asisti yapan oyuncu Leandro Kappel'di ancak bu gol pasları İzmir ekibine sadece 1 puan kazandırdı. Süper Lig kariyerinde Mustafa Denizli'ye rakip olduğu ilk beş maçı kazanamayan Hikmet Karaman, daha sonraki iki karşılaşmada da puan kaybetmedi.

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KAYSERİSPOR ALTAY MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Kayserispor Altay maçı 9 Aralık Pazar günü saat 16:00'da başlaycak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

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