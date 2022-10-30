Canlı anlatım: Kayserispor - Adana Demirspor maçı

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Süper Lig'de Kayserispor ile Adana Demirspor kozlarını paylaşıyor.

Maçta ikinci devre oynanıyor

Kayserispor 1-2 Adana Demirspor

Gol: 12' Ndiaye, 65' Henry Onyekuru, 67' Gavranovic

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

3. dakikada ceza sahası yayı önünde topla buluşan Belhanda’nın vuruşunda savunmaya çarpan top az farkla kornere çıktı.

6. dakikada Tiham’ın pasıyla sağ çaprazda kaleci Ertaç ile karşı karşıya kalan Kemen’in sert vuruşunda Ertaç, güçlükle topu kornere çelmeyi başardı.

12. dakikada Belhanda’nın sol kanattan ceza sahasına gönderdiği topla buluşan N’Diaye, penaltı noktası üzerinden yaptığı vuruşla takımını öne geçiren golü kaydetti. 0-1

31. dakikada Akintola’nın pasıyla ceza sahası içerisinde kaleci ile karşı karşıya kalan Svensson’un vuruşunda kaleci Bilal meşin yuvarlağın ağlarla buluşmasına izin vermedi.

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39. dakikada Onyekuru'nun ceza sahası içerisinde yerde kalması nedeniyle hakem beyaz noktayı gösterdi. Sonrasında VAR'da pozisyonu inceleyen hakem Volkan Bayarslan, penaltı kararını iptal etti.

45. dakikada Onyekuru'nun sol kanattan çıkardığı topla çizgisi önünde buluşan Belhanda'nın düzgün vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

Kayserispor Adana Demirspor maçı, iki takımın ligdeki ilerleyişi için kritik bir öneme sahip olacak. Daha önce 31 kez karşı karşıya gelen Kayserispor ve Adana Demirspor, bu maçlardan 10 kez beraberlikle ayrıldı. Kalan maçlardan 11'ini Kayserispor, 10'unu ise Adana Demirspor galibiyetle tamamladı.

İLK 11'LER

Kayserispor: Bilal, Onur, Hosseini, Ali Karimi, Carole, Campanharo, Kemen, Mensah, Ramazan, Thiam, Gavranovic

Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Semih, Samet, Rodrigues, Stambouli, Ndiaye, Emre Akbaba, Onyekuru, Akintola

KAYSERİSPOR ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Kayserispor - Adana Demirspor maçı, saat 17.00'de başladı. Karşılaşma, Bein Sports 2 kanalından canlı izlenebiliyor.