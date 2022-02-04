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Kayserispor 4-3 Hatayspor / Maç sonucu ve özeti

#Kayserispor#Hatayspor#Süper Lig
Kayserispor 4-3 Hatayspor / Maç sonucu ve özeti

Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında konuk ettiği Hatayspor'u 4-3 mağlup etti.

Kayserispor - Hatayspor maçından öne çıkan fotoğraflarKayserispor - Hatayspor maçından öne çıkan fotoğraflar
Kayserispor - Hatayspor maçından öne çıkan fotoğraflar

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Kayseri'de oynanan maç, gol düellosuna sahne olurken 4-3'lik skorla kazanan ev sahibi Kayserispor, puanını 34'e yükseltti.

Kayserispor'un galibiyet gollerini 25. dakikada penaltıdan İbrahim Akdağ, 46. dakikada Mane, 61. dakikada Emrah Başsan ve 68. dakikada Uğur Demirok kaydetti.

Hatayspor'un golleri ise 51. dakikada Saint-Louis,70. dakikada Falette ve 90+4. dakikada Diouf'tan geldi.

Bu skorla Kayserispor, 34 puanla 9. sıraya yükselirken Hatayspor ise 36 puanla 7. sırada kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

13. dakikada Onur Bulut'un ortasında top ceza sahası içinde Emre Kaplan'ın eline çarpınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Uğur Demirok’un kullandığı penaltı atışında kaleci Münir gole izin vermedi.

24. dakikada Hatay ceza sahası içerisinde Emre Kaplan’ın Emraş Başsan’a yaptığı hareket sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan İbrahim Akdağ, topu filelerle buluşturdu. 1-0

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34. dakikada topla buluşan Traore’nin ceza sahası dışından klas vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü.

45+2. dakikada Emrah Başsan’ın kullandığı köşe atışında topa uzanan Abdulkadir Parmak’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Münir’de kaldı.

47. dakika Emrah Başsan’ın ara pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Mane’nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0

51. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Dylan’ın düzgün vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 2-1

62. dakikada Hatayspor ceza sahası içerisinde oluşan karambolde kaleci Münir’den dönen top Emrah Başsan’ın önünde kaldı. Başsan düzgün bir vuruşla skoru değiştirdi. 3-1

69. dakikada Abdulkadir Parmak’ın sol kanattan ortasında Uğur Demirok, kafayla topu ağlara gönderdi. 4-1

71. dakikada Traore’nin pasında topla buluşan Simon’un ceza sahası dışından düzgün vuruşunda top filelere gitti. 4-2

90+3. dakikada Simon’un ceza sahasına ortasında Mame’nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 4-3

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#Kayserispor#Hatayspor#Süper Lig

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