Kayserispor 1-1 Adana Demirspor (Maçın özeti ve golleri)
Süper Lig'in ikinci haftasında Kayserispor ile Adana Demirspor 1-1 berabere kaldı. Goller Gökhan Sazdağı ve Akintola'dan geldi.
Süper Lig'in ikinci haftasının açılış maçında Kayserispor ile Adana Demirspor kozlarını paylaştı.
Büyükşehir Kadir Has Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.
Karşılaşmanın 17. dakikasında Gökhan Sazdağı'nın golüyle öne geçen Kayserispor, devreye 1-0'lık üstünlükle girdi.
Maçın skorunu belirleyen golü ise 62. dakikada Akintola kaydetti. Golün pası veren isim Balotelli oldu.
Bu sonuçla birlikte iki takım da ligdeki ilk puanlarını aldı.
MAÇTAN DAKİKALAR(İlk yarı)
9. dakikada Adana Demirspor'un sağ kanattan kullandığı kornerde rakiplerinin arasından iyi yükselen Balotelli'nin kafa şutunda top üst direkten auta çıktı.
16. dakikada sol çaprazdan kullanılan serbest vuruşta sağ arka direğe hareketlenen Attamah topu çizgi üzerinde çevirmeyi başardı. Altıpas üzerinde topla gelişine Gökhan Sazdağı'ın şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0
Maçın ilk yarısı Yukatel Kayserispor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
İkinci yarı birazdan...
İLK 11'LER
Kayserispor: Lung, Kolovetsios, Uğur Demirok, Carole, Gökhan Sazdağı, İbrahim, Attamah, Ramazan, Mane, Emrah Başsan, İlhan Parlak
Adana Demirspor: Muric, Svensson, Rassoul, Tayyib, Kaan, Sinan, Gökhan İnler, Belhanda, Castro, Akintola, Balotelli
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