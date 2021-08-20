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GeriFutbol Son Dakika Haberi... Kayserispor-Adana Demirspor maçında gergin anlar! Hikmet Karaman, Belhanda ve Balotelli...
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Futbol
Haber Giriş: 20.08.2021 - 21:30 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi... Kayserispor-Adana Demirspor maçında gergin anlar! Hikmet Karaman, Belhanda ve Balotelli...

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Son Dakika Haberi... Kayserispor-Adana Demirspor maçında gergin anlar! Hikmet Karaman, Belhanda ve Balotelli...

Süper Lig'de ikinci haftanın açılış maçında gergin anlar yaşandı. Ev sahibi ekibin teknik direktörü Hikmet Karaman ile Belhanda arasında çıkan tartışmada saha karıştı.

Süper Lig'in ikinci haftasında oynanan Kayserispor-Adana Demirspor maçında gerginlik yaşandı.

Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman ile Adana Demirsporlu Younes Belhanda tartışma yaşadı.

Canlı Anlatım: Kayserispor Adana Demirspor maçı
Canlı Anlatım: Kayserispor Adana Demirspor maçı

BALOTELLİ ARAYA GİRDİ

Adana ekibinin golcüsü Mario Balotelli, araya girerek ortamı sakinleştirmeye çalıştırdı.

Yaşananların ardından teknik direktör Hikmet Karaman sarı kart gördü.

Son Dakika Haberi... Kayserispor-Adana Demirspor maçında gergin anlar Hikmet Karaman, Belhanda ve Balotelli...

KARAMAN'DAN 'BELHANDA KÜFÜR ETTİ' İTİRAZI

Tecrübeli teknik adam, mücadelenin hakemlerine Belhanda'nın kendisine küfür ettiğini söyledi.

BALOTELLI VE İBRAHİM AKDAĞ ARASINDA TARTIŞMA

Karşılaşmanın ilk yarısının son anlarında ise Balotelli'nin müdahalesinin ardından İbrahim Akdağ yerde kaldı. Hakemin faul çalmadığı pozisyonun ardından İbrahim ayağa kalktı ve Balotelli'ye omuz attı. Bu hareketin ardından sarı kart gördü.

7 DAKİKADA 5 SARI KART

Belhanda ve Hikmet Karaman'ın arasında yaşadığı tartışmadan sonra 7 dakikada 5 sarı kart çıktı

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