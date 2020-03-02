Kayserispor 1-0 Göztepe

MAÇTAN DAKİKALAR

10. dakikada Göztepe atağında ceza sahası dışında topa sert vuran Napoleoni'nin şutunda savunmaya çarpan meşin yuvarlak kornere gitti.

16. dakikada Hes Kablo Kayserispor atağında orta sahada topla buluşan Mesanovic, meşin yuvarlağı Kravets'e verdi. Kravets'in ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta top auta çıktı.

37. dakikada Emre Taşdemir, rakibi Napoleoni'ye ceza sahası ön çizgisine faul yaptı. Serbest vuruşu kullanan Serdar Gürler'in sert şutunda meşin yuvarlak auta gitti.

45. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Mesanovic, sol çaprazda kaleci ile karşı karşıya kalan kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı auta gönderdi.

48. dakikada Hes Kablo Kayserisporlu futbolcu Mensah'ın kullandığı kornerde top ceza sahası içerisinde sekti. Kale önünde Mesanovic'in dokunuşunda meşin yuvarlak dışarı gitti.

60. dakikada Göztepe atağında sağ kanattan Gassama'nın ortasına iyi yükselen Kamil Wilczek'in kafa vuruşunda top auta çıktı.

63. dakikada Soner Aydoğdu ceza sahası dışından kaleyi gören noktada meşin yuvarlağa sert vurdu. Kaleci Lung, üzerine gelen meşin yuvarlağı güçlükle kontrol etti.

70. dakikada Kayserispor öne geçti. Sol kanattan yapılan ortada Kravest'in gelişine yaptığı vuruşta top kaleciden sekti. Pozisyonu iyi takip eden Mesanovic, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.

84. dakikada Emre Taşdemir'in ortasında topla buluşan Mensah, ceza sahası içerisine kadar meşin yuvarlağı taşıdı. Kaleci ile karşı karşıya kalan Mensah topu dışarı gönderdi.





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