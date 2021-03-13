Kayserispor 0-3 Galatasaray (Maçın özeti ve golleri)

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Süper Lig'in 30. haftasında Kayserispor ile Galatasaray karşı karşıya geldi.

Mücadelenin 44. dakikada Radamel Falcao ile öne geçen Galatasaray, devreye 1-0'lık üstünlükle girdi.

Karşılaşmanın 68. dakikasında oyuna dahil olan Henry Onyekuru, 81. dakikada sahneye çıktı ve takımını rahatlatan golü kaydetti.

Son sözü yine 89. dakikada Henry Onyekuru söyledi ve Galatasaray, Kayserispor'u deplasmanda 3-0 mağlup etti.

Bu sonuçla birlikte 2 maç aradan sonra kazanan Galatasaray'ın puanı 61 oldu. Kayserispor ise 31 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR(İlk yarı)

9. dakikada sağ kanattan Yedlin'in ceza sahasına ortasında arka direkte bulunan Emre Akbaba'nın kafa vuruşunda, kaleci Doğan Alemdar topu çeldi. Emre Akbaba'nın tekrar vuruşunda, meşin yuvarlak yan direğe çarparak Gedson Fernandes'in önünde kaldı. Gedson Fernandes'in vuruşunda top, rakip oyuncuya çarparak kornere gitti.

29. dakikada Galatasaray savunmasının hatasını değerlendiren ve kaleci Muslera ile karşı karşıya kalan Pedro Henrique'nin çapraz pozisyondan etkisiz vuruşunda, meşin yuvarlak Muslera'da kaldı.

30. dakikada Yedlin'in sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada Falcao'nun kafa vuruşunda, top yandan az farkla auta çıktı.

38. dakikada Avramovski'nin ceza sahasının hemen dışından kullandığı serbest vuruşta kaleci Muslera'nın çeldiği top kornere gitti.

44. dakikada Galatasaray öne geçti. Sol kanattan Saracchi'nin ceza sahasına ortasında ön direğe koşu yapan Falcao'nun vuruşunda, top ağlarla buluştu: 0-1

Karşılaşmanın ilk yarısı, Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarı birazdan...