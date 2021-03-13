Kayserispor-Galatasaray maçında saha kenarı karıştı! Fatih Terim hakemle konuştu, karar değişti

Galatasaray'ın Kayserispor ile kozlarını paylaştığı Süper Lig'in 30. hafta maçınad saha kenarında yaşanan gerginlik dikkat çekti.

Karşılaşmanın ilk yarısında Yedlin ile Henrique'nin girdiği mücadelenin ardından hakem Halis Özkahya, taç atışının Galatasaray'da olduğuna karar verdi.

Özkahya'nın işareti sonrası Kayserispor yedek kulübesinin tamamına yakını ayağa kalktı ve hakemin kararına yoğun şekilde tepki gösterdi. İtirazlar esnasında Yedlin ile ev sahibi ekibin kulübesi arasında da gerginlik yaşandı.

FATİH TERİM, HAKEMLE KONUŞTU

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, rakip kulübeye kadar gitti ve hakem Halis Özkahya ile kararı değiştirmesi yönünde konuştu.

Terim'in 'Taç bu tarafa, taç bu tarafa' şeklindeki ifadeleri ekrana yansırken Özkahya da kararını değiştirdi ve taç atışını Kayserispor kullandı.

Fatih Terim'in bu hareketinden sonra kulübelerde gerginlik sona erdi ve karşılaşma kaldığı yerden devam etti.

SONRASINDA YOĞUN İTİRAZ

Karşılaşmanın 35. dakikasında ise Taylan Antalyalı, çıkmak isterken kaptırdı, sonrasında ceza yayı içinde İlhan'a faul yaptı. Taylan, yaptığı faul sonrası sarı kart gördü ve Rizespor maçı öncesi cezalı duruma düştü.

Başta Galatasaray kaptanı Muslera olmak üzere sarı-kırmızılı oyuncuları, karar sebebiyle hakeme tepki gösterdi.

TERİM'DEN 5 DEĞİŞİKLİK

Teknik direktör Fatih Terim, ligin 29. haftasında Sivasspor ile yapılan maçın ilk 11'ine göre 5 değişikliğe gitti.

Galatasaray'da kart cezası sona eren Mısırlı santrfor Mustafa Muhammed'in yanı sıra Yedlin, Luyindama, Emre Kılınç ve Emre Akbaba ilk 11'de görev yaptı.

GEÇEN HAFTANIN AYNI 11'İ

Kayserispor'da antrenör Uğur Kulaksız, ligde son oynadıkları Atakaş Hatayspor maçının 11'inde değişikliğe gitmedi.

Kayseri ekibi, Galatasaray karşılaşmasına Doğan Alemdar, Aziz Eraltay, Kolovetsios, Uğur Demirok, Ramazan Civelek, Attamah, Muhar, Avramovski, Lennon, Pedro Henrique, İlhan Parlak 11'iyle çıktı.