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Kathryn Plummer, Eczacıbaşı Dynavit'te

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#Eczacıbaşı Dynavit#Voleybol#Sultanlar Ligi
Kathryn Plummer, Eczacıbaşı Dynavitte
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 10, 2024 15:45

Eczacıbaşı Dynavit yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında ABD'li smaçör Kathryn Plummer’ı kadrosuna kattı.

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Eczacıbaşı Dynavit, İtalya Ligi ve CEV Şampiyonlar Ligi'nin son şampiyonu ABD'li smaçör Kathryn Plummer’ı transfer etti.

Plummer’ın transferiyle ilgili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Plummer, çok güçlü ve çok kaliteli bir oyuncu. Oyun sistemimize direkt katkı yapabilecek kapasitede yetenekleri var. Final maçlarındaki tecrübesi ve İtalyan Ligi’ndeki kazandığı başarılar iyi bir transfer yaptığımızın göstergesidir. Kendisini aramızda görmekten dolayı çok mutluyuz" denildi.

Transferle ilgili konuşan Kathryn Plummer, "Sporda köklü bir geçmişe sahip bu kadar prestijli bir kulübün parçası olmaktan büyük heyecan duyuyorum. Yeni takım arkadaşlarımla ve teknik ekiple tanışmayı ve nihai hedeflerimize ulaşmak için onlarla çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum. Gelecek sezon grubumuzun özel olacağını düşünüyorum. Birlikte neler başarabileceğimizi görmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Genel olarak yeni bir kültür ve yaşam tarzı öğrenmeye ve ailemi de kulübe dahil etmeye hevesliyim. Teşekkürler Kaplanlar" dedi.

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Kathryn Plummer, Eczacıbaşı Dynavitte

ABD Milli Takımı'nda da oynayan 1998 doğumlu oyuncu, kariyerine Tstreet Volleyball Club’ta başladı ve sırasıyla Standford Üniversitesi Voleybol Takımı, Saugelle Team Monza, Denso Airybees ve Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano takımlarında forma giydi.

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#Eczacıbaşı Dynavit#Voleybol#Sultanlar Ligi

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