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Eczacıbaşı Dynavit, Ferhat Akbaş'la sözleşme yeniledi! 3 yıl daha...

Güncelleme Tarihi:

#Voleybol#Eczacıbaşı Dynavit#Ferhat Akbaş
Eczacıbaşı Dynavit, Ferhat Akbaşla sözleşme yeniledi 3 yıl daha...
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 07, 2024 17:14

Eczacıbaşı Dynavit, 2021-2022 sezonundan bu yana başantrenörlük görevini üstlenen Ferhat Akbaş’la, 3 yıl daha devam edeceğini duyurdu.

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Ferhat Akbaş, Eczacıbaşı'nda başantrenörlük görevini üstlendiği üç sezon boyunca turuncu-beyazlı takımla, 1 CEV Kupası şampiyonluğu, 1 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası üçüncülüğü, 2 Türkiye Ligi ikinciliği, 1 CEV Şampiyonlar Ligi ikinciliği ve 1 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası şampiyonluğu elde etti.

Genç antrenör Eczacıbaşı ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Konuyla ilgili görüşlerini dile getiren Ferhat Akbaş, “Türk voleybol tarihine damga vurmuş ve böylesine köklü bir müzeye sahip Eczacıbaşı Spor Kulübü'nün, üç sezondur değerlerini taşımanın gururu yanında, bu büyük ailenin bir ferdi olmaktan dolayı çok mutluyum. Bu kulübün değerlerini çok önemsiyor ve benimsiyorum. Gelecek yıllardan çok umutluyum. Birlikte büyük zaferler elde etmek için sonuna kadar çalışacağız” dedi.

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#Voleybol#Eczacıbaşı Dynavit#Ferhat Akbaş

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