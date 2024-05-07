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Eczacıbaşı 3 oyuncu ile sözleşme yeniledi! Jack-Kısal, Stevanovic ve Gray...

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#Sultanlar Ligi#Eczacıbaşı Dynavit#Voleybol
Eczacıbaşı 3 oyuncu ile sözleşme yeniledi Jack-Kısal, Stevanovic ve Gray...
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 07, 2024 15:56

Voleybolda 2024-2025 sezonunun kadrosunu yapılandırmaya devam eden Eczacıbaşı Dynavit, tecrübeli orta oyuncuları Sinead Jack-Kısal, Jovana Stevanovic ve Kanada Milli Takım kaptanı Alexa Gray ile yeni sezonda yoluna devam edecek.

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Eczacıbaşı, 2022-2023 sezonunda kadrosuna dahil ettiği Trinidad ve Tobagolu asıllı Türk orta oyuncusu Sinead Jack-Kısal, turuncu-beyazlı renklerle 2 Türkiye Ligi ikinciliği, 1 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası üçüncülüğü, 1 CEV Şampiyonlar Ligi ikinciliği ve 1 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası şampiyonluğu yaşamıştı.

Öte yandan 2023 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası şampiyonluğunda önemli katkıları olan, Sırbistan Milli Takımı oyuncusu Jovana Stevanovic ve Kanada Milli Takım smaçörü Alexa Gray ile bir sezon daha sözleşme yenilendiğini duyuruldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımızın önemli oyuncuları Sinead Jack-Kısal, Jovana Stevanovic ve Alexa Gray ile önümüzdeki sezonda da birlikte çalışacağız. Sporcularımızla birlikte nice başarılara imza atacağımıza inanıyoruz” ifadelerine yer verildi.

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#Sultanlar Ligi#Eczacıbaşı Dynavit#Voleybol

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