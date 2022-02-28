Kasımpaşa'nın Fenerbahçe'ye sürprizi var! Sarı-lacivertli takımın iddaa oranı şaşırttı...

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KASIMPAŞA

Üst üste 5 galibiyet alıp alt sıralardan kurtulan Kasımpaşa; önce Trabzonspor'a 2-0 yenildi, ardından da 2 beraberlik alıp 26 maç haftasını 29 puanla 15. sırada geçti.

Uzun süredir sakat olan Jeffrey Bruma ve Sakıb Aytaç dışında takımda göze çarpan bir eksik yok.

Teknik Sorumlu Sami Uğurlu ile hücum gücü yüksek bir ekip haline geldiler... Merkeze Umut Bozuk'u koyup, kanatlardan Mortadha Ben Ouanes ile Awer Mabil ya da Mamadou Fall'u getirecekler.

Beklerde Florent Hadergjonaj ve Eren Elmalı olacak, eldivenler Ertuğrul Taşkıran'a emanet.

Savunmanın ortasında kaptan Ryan Donk'un yanında Uros Spajic'i görürüz. Önlerinde de Doğucan Haspolat ve Rayane Aabid forma giyer.

Sami Uğurlu; "Biz ligin en iyi hücum futbolunu oynayan takımlarından biriyiz, Fenerbahçe için de sürpriz planım var..." dedi.

FENERBAHÇE

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Kayserispor'a Türkiye Kupası'nda elendikten sonra ligde Giresunspor ve Hatayspor galibiyetleri alan Fenerbahçe, bu maçların arasında çıktığı Slavia Prag mücadelelerinde ise 3-2'lik yenilgiler alıp Avrupa kupalarına veda etti.

Sarı-lacivertli ekipte Filip Novak, Ferdi Kadıoğlu ve Luiz Gustavo sakat.

Takımla birlikte çalışan İrfan Can Kahveci ile Mesut Özil'in durumları maç saati netleşecek.

Kötü bir zamandan geçerken ışıl ışıl parlayan 17 yaşındaki Arda Güler taraftarın en büyük umudu oldu... Hatayspor karşısındaki futbolu alkış alan, Slavia Prag maçlarını 1'er asistle geçen genç yıldız, Kasımpaşa karşısında da ilk 11'deki yerini mutlaka alacaktır.

Novak ve Ferdi'nin yokluğunda sol bekte Çağtay Kurukalıp izleriz, stoperde büyük ihtimalle "Serdar Aziz & Min-jae Kim" ikilisi görev yapar. Sağ bekte Ruhan Arda Aksoy sürpriziyle karşılaşabiliriz...

Hücum merkezinde Enner Valencia veya Serdar Dursun göreceğiz.

Avrupa'da liste dışı olan Diego Rossi ve Miguel Crespo ile cezası nedeniyle hafta arasını pas geçen Miha Zajc'ın da ilk 11'de yer alması bekleniyor.

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ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Kasımpaşa'nın iç sahada oynadığı son 3 lig maçının tamamı "karşılıklı goller" ile "2.5 ÜST" bitti.

- Fenerbahçe'nin deplasmanda oynadığı son 10 lig maçının tamamında "karşılıklı goller" izledik.

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