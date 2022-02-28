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Kasımpaşa'nın Fenerbahçe'ye sürprizi var! Sarı-lacivertli takımın iddaa oranı şaşırttı...

#Misli.Com#İddaa#Süper Lig
Kasımpaşanın Fenerbahçeye sürprizi var Sarı-lacivertli takımın iddaa oranı şaşırttı...

Türkiye Kupası'ndan sonra Avrupa'ya da veda eden Fenerbahçe, Sami Uğurlu sonrası hücumda gaza basan Kasımpaşa'ya konuk olurken siz de bu mücadelenin heyecanını Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz. Unutmayın, Süper Lig keyfi sezon boyunca Misli.com'da olacak!

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İlandır

KASIMPAŞA

Üst üste 5 galibiyet alıp alt sıralardan kurtulan Kasımpaşa; önce Trabzonspor'a 2-0 yenildi, ardından da 2 beraberlik alıp 26 maç haftasını 29 puanla 15. sırada geçti.

Uzun süredir sakat olan Jeffrey Bruma ve Sakıb Aytaç dışında takımda göze çarpan bir eksik yok.

Teknik Sorumlu Sami Uğurlu ile hücum gücü yüksek bir ekip haline geldiler... Merkeze Umut Bozuk'u koyup, kanatlardan Mortadha Ben Ouanes ile Awer Mabil ya da Mamadou Fall'u getirecekler.

Beklerde Florent Hadergjonaj ve Eren Elmalı olacak, eldivenler Ertuğrul Taşkıran'a emanet.

Savunmanın ortasında kaptan Ryan Donk'un yanında Uros Spajic'i görürüz. Önlerinde de Doğucan Haspolat ve Rayane Aabid forma giyer.

Sami Uğurlu; "Biz ligin en iyi hücum futbolunu oynayan takımlarından biriyiz, Fenerbahçe için de sürpriz planım var..." dedi.

FENERBAHÇE

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Kayserispor'a Türkiye Kupası'nda elendikten sonra ligde Giresunspor ve Hatayspor galibiyetleri alan Fenerbahçe, bu maçların arasında çıktığı Slavia Prag mücadelelerinde ise 3-2'lik yenilgiler alıp Avrupa kupalarına veda etti.

Sarı-lacivertli ekipte Filip Novak, Ferdi Kadıoğlu ve Luiz Gustavo sakat.

Takımla birlikte çalışan İrfan Can Kahveci ile Mesut Özil'in durumları maç saati netleşecek.

Kötü bir zamandan geçerken ışıl ışıl parlayan 17 yaşındaki Arda Güler taraftarın en büyük umudu oldu... Hatayspor karşısındaki futbolu alkış alan, Slavia Prag maçlarını 1'er asistle geçen genç yıldız, Kasımpaşa karşısında da ilk 11'deki yerini mutlaka alacaktır.

Novak ve Ferdi'nin yokluğunda sol bekte Çağtay Kurukalıp izleriz, stoperde büyük ihtimalle "Serdar Aziz & Min-jae Kim" ikilisi görev yapar. Sağ bekte Ruhan Arda Aksoy sürpriziyle karşılaşabiliriz...

Hücum merkezinde Enner Valencia veya Serdar Dursun göreceğiz.

Avrupa'da liste dışı olan Diego Rossi ve Miguel Crespo ile cezası nedeniyle hafta arasını pas geçen Miha Zajc'ın da ilk 11'de yer alması bekleniyor.

Kasımpaşanın Fenerbahçeye sürprizi var Sarı-lacivertli takımın iddaa oranı şaşırttı...

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ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Kasımpaşa'nın iç sahada oynadığı son 3 lig maçının tamamı "karşılıklı goller" ile "2.5 ÜST" bitti.

- Fenerbahçe'nin deplasmanda oynadığı son 10 lig maçının tamamında "karşılıklı goller" izledik.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Spor Toto Süper Lig karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Fenerbahçe kazanır" oldu!

%25'lik kesim sarı-lacivertlilerin ligdeki galibiyet serisini 3 maça çıkaracağını düşünüyor...

%18'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol çıkmasını bekliyor.

Misli.com'dan yeni üye olan herkese 20 TL hediye! Hemen buradan üye ol...

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Kasımpaşanın Fenerbahçeye sürprizi var Sarı-lacivertli takımın iddaa oranı şaşırttı...

Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden Jay-Jay Okocha'nın PSG formasıyla Bordeuax'ya attığı nefis gol! İzleyelim...

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