Kasımpaşa'da Yusuf Erdoğan: "Kazanabilirdik açıkçası"

Maçı 2-0'dan 2-2'ye getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Yusuf Erdoğan, "44 dakika Galatasaray'ın üstünlüğünde geçen bir maç oldu. İlk yarı sonunda gol bulmamız bazı şeylerin değişeceğini gösterdi. Kazanabilirdik açıkçası. Çok büyük saygıyı hak eden üst üste maç yapan Galatasaray vardı. Rakibimiz büyük bir camia. 2-0'dan 2-2'ye gelmek bizim için onur verici. Kazanabileceğimiz ve kaybedebileceğimiz bir maçtı. Tüm arkadaşlarımı kutluyorum." diye konuştu.