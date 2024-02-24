Kasımpaşa'da Sami Uğurlu'dan penaltı serzenişi: Ben elimi çekerken...

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Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe'ye son anlarda gelen golle 2-1 mağlup olan Kasımpaşa'da Teknik Direktör Sami Uğurlu konuştu.

Son anlarda Fenerbahçe lehine verilen penaltı kararını eleştiren Sami Uğurlu, "Cevabı çok net, bütün Türkiye biliyor. Fenerbahçe'nin tedirgin çıkacağını biliyorduk, çok güçlü bir orta sahamız var. Sadiku bizi 1 kişi fazla oynattı. Fenerbahçe'nin defans ağırlıklı bir kadroyla çıkacağını biliyorduk. İlk yarının tamamında oyuna hakim olan bir Kasımpaşa vardı. 2 tane duran toptan gol yedik. Bir tane serbest vuruş bir tane de penaltı... Penaltı mıydı? Hatırlamıyorum. Rakiplerimizin çok altındaki bütçelerle nasıl oynanması gerektiğini gösterdik ama izin verilmiyor. Konuşursam ceza alacağım. Beraberliğe üzüleceğimiz yerden mağlup dönüyoruz. Kimseyi zan altında bırakmak istemiyorum ama bu kadar da aranmaz yani... Bu takımın bütçesi 5.5 milyon dolar, bu stadı taraftarı bize verin biz 5.5 milyona yakalarız bunu. Pozisyon öncesi frikik veriyorsun, Nuno'nun destek ayağına darbe var oynatıyorsun, önde izin vermiyorsun, 'Bir şey bulacaklar belli' dedik zaten biz. Maalesef izin vermediklerini söyleyebilirim. Üzerine gelmeye başlıyorlar bir şekilde. Elimizi vicdanımıza koymamız gerekiyor. Böyle galibiyetler... Bilmiyorum, galibiyet güzel tabii ama... İşin tadı çok fazla olmuyor bu şekilde." diye konuştu.

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"ELİNİ ÇEKİYOR VE DOĞAL POZİSYONDA"

Son dakikadaki penaltı pozisyonunu değerlendiren Uğurlu, “O konuda hakemi suçlamıyorum. VAR’ın gelme sebebi bu zaten. Hajradinovic’in bileğine basıyorsun devam ettiriyor. Aynı şekilde Nuno’nun pozisyonunu devam ettiriyorsun. Pozisyonu 2.5 dakika izliyorsan bu pozisyon net olmayabilir. Elini çekiyor ve doğal pozisyonda. Burada bir şeyleri aramak gerekiyor. Ben kendi adıma böyle bir şeyi görmedim. Bence penaltı değil. Oyuncuyla da konuştum. ‘Ben elimi çekerken topu hissetmedim bile’ dedi. Bizim adımıza üzücü” şeklinde konuştu.

VAR incelemesi hakkında konuşan Sami Uğurlu, şu ifadeleri kullandı:

"Benim içeride duyduğum sadece VAR inceleniyor dedi 4’üncü Hakem. Pozisyona bakılıyor dedi. Ben kendim izledim ve böyle bir şey gözükmüyor dedim. Sonrasında da penaltıyı verdi. VAR kayıtlarının açıklanması çok bir şey değiştirmeyecek."

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Fenerbahçe’nin 3 savunmacı orta sahayla çıkacaklarını tahmin ettiklerini söyleyen Sami Uğurlu, "Bu oyuncu grubuyla çıktığı için işimiz kolaylaştı diyebilirim. Bir birine yakın savunma ağırlıklı 3 oyuncularla oynadığınız zaman Sadiku gibi oyuncu 2 oyuncuyla yakın oynayabiliyor. Daha sonra Fenerbahçe hamleyi yaptı ve santrfor aldı. 1-2 tane geçişlerde doğru yapabilsek sonuca da gidebilirdik. Oyun ve taktik olarak bizi çok zorladığını söyleyemem. Rahat bir şekilde çözülebilir, önlem alınabilir ve etkili olunabilirdi" diyerek sözlerini noktaladı.