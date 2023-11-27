Kasımpaşa'da Kemal Özdeş dönemi sona erdi!

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Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Kemal Özdeş'in görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan duyuruda; "Teknik Direktörümüz Kemal Özdeş Konyaspor maçı sonrası görevinden istifa etmiştir. Sayın Kemal Özdeş’e kulübümüze verdiği katkılardan dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

ÜÇÜNCÜ KEZ İMZA ATMIŞTI

Daha önce Eylül 2016 - Ekim 2018 ve Haziran 2019 - Aralık 2019 tarihleri arasında iki kez Kasımpaşa'yı çalıştıran Kemal Özdeş, son olarak Yeni Malatyaspor'da görev almıştı. Özdeş, geçen sezon mart ayında Selçuk İnan'la yollarını ayıran takıma üçüncü kez hoca olmuştu.