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Kasımpaşa'da Hakan Kutlu'dan istifa açıklaması

#Kasımpaşa#Hakan Kutlu#Süper Lig
Kasımpaşada Hakan Kutludan istifa açıklaması

Kasımpaşa Teknik Direktörü Hakan Kutlu, yöneltilen istifa sorusuna “Şu an kulüple konuşmadım. Konuşuruz, ne gerekiyorsa yapılır. Kulüpten böyle bir şey gelirse konuşulur” dedi.

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Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında Kasımpaşa, sahasında karşılaştığı Sivasspor’a 3-1 mağlup oldu. Maçın ardından Kasımpaşa Teknik Direktörü Hakan Kutlu basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Mağlubiyetten dolayı üzgün olduklarını söyleyen Kutlu, "Mutlaka kazanmamız gereken maçtan kaybederek ayrıldık. İlk yarı iyi şeyler yaptık. Pozisyon üstünlüğü, hem gol beklentisi ve skor alma açısından iyi şeyler otaya koyduk. İkinci yarı yediğimiz gole kadar hakimiyet bizdeydi. Orta hakemin 5 metreden faulü görüp vermediği pozisyonu yan hakem benim yanımdan 35 metreden görüp sarı kart ve faul verdi. Sonra da duran toptan gol yedik" şeklinde konuştu.

"Ne gerekiyorsa yapılır"

Kutlu, istifa konusuyla ilgili yöneltilen soruya ise, şu yanıtı verdi:

"Şu an kulüple konuşmadım. Konuşuruz, ne gerekiyorsa yapılır. 7. maçımda tek galibiyetim var. Kulüpten böyle bir şey gelirse konuşulur. Oyun olarak iyi giden bir takım ama skor almakta zorlanıyoruz. Başakşehir maçında da üstün oymamıştık. Oyun olarak galibiyete yakın taraftık. Bir türlü skora çevirip 3 puanla sonuçlandıramadık."

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#Kasımpaşa#Hakan Kutlu#Süper Lig

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