Kasımpaşa'da Aytaç Kara'ya ‘saygısızlık’ cezası

Spor Arena / İsmail ER - Lider Beşiktaş’ı 1-0 yenen Kasımpaşa’da dün sürpriz bir gelişme yaşandı. Lacivert beyazlı kulüp, galibiyet golünü atan Aytaç Kara’yı kadro dışı bıraktı. Kulüpten yapılan açıklamada, “Aytaç Kara, disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bırakılmıştır” denildi.

HADDADi UZAKLAŞTIRDI

Karşılaşmanın 19. dakikasında ceza alanı dışından attığı şutla kaleci Ersin’i avlayan Aytaç, 57. dakikada sarı kart görmüş ve 66. dakikada oyundan çıkarılmıştı. Kenara alınmasına sinirlenerek teknik direktör Şenol Can’a tepki gösteren tecrübeli futbolcu, yedek kulübesi yerine direkt soyunma odasına gitti. Bu sırada kendisini uyaran Kasımpaşa CEO’su Serkan Reçber’le de tartışan Aytaç, maç bittikten sonra galibiyet kutlaması için sahaya döndüğünde Reçber’le tekrar gerginlik yaşadı. Araya giren takım arkadaşı Usame Haddadi, Aytaç’ı, Reçber’in yanından uzaklaştırarak olayın büyümesi engelledi.

G.SARAY’IN GÜNDEMiNDE

Konuyu dün görüşen Kasımpaşa Yönetim Kurulu, futbolcuyu süresiz kadro dışı bırakırken, Serkan Reçber, “Disiplinsizliği ve saygısızlığı affedemeyiz” dedi. Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Aytaç Kara’nın Galatasaray ile söz kestiği daha önce medyada yer almıştı.

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