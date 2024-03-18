Kasımpaşa ve Samsunspor'dan Trabzon'da yaşanan olaylar hakkında açıklama

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Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan ve saha olaylarıyla gündem olan karşılaşmayla ilgili iki kulüpten açıklama geldi.

Kulüpler, saha dışında yaşananlar hakkında sağduyu çağrısında bulundu.

Kasımpaşa'nın açıklaması şöyle;

Dün gece iki güzide kulübümüz Trabzonspor ve Fenerbahçe arasında oynanan maçtaki olaylar bizleri derinden üzmüştür.

Bu iki kulübümüzün yöneticilerinin iyi niyetli çaba ve gayretleri ile daha da büyümeden sonlandırılan bu olayların sorumlularının tespit edilmesi Türk futbol camiasının en büyük dileğidir.

Kasımpaşa Spor Kulübü olarak gerek Fenerbahçe’ye ve gerekse Trabzonspor’a en içten geçmiş olsun dileklerimizi iletir bu müessif olayda kendileri ile beraber olduğumuzu belirtiriz.

Kasımpaşa Sportif Faaliyetler A.Ş.

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Samsunspor'dan yapılan duyuru ise şu şekilde;