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Kasımpaşa-VavaCars Fatih Karagümrük maçı sonrası olaylar! İstifa çağrıları, gerginlik ve tartışma...

#Vavacars Fatih Karagümrük#Kasımpaşa#Süper Lig
Kasımpaşa-VavaCars Fatih Karagümrük maçı sonrası olaylar İstifa çağrıları, gerginlik ve tartışma...

VavaCars Fatih Karagümrük'ün Kasımpaşa'yı deplasmanda 3-1 mağlup ettiği maçın son dakikaları ve bitiş düdüğü sonrası gerginlikler yaşandı. Karagümrük'te 3 isim Trabzonspor maçında cezalı duruma düşerken, Kasımpaşa'da taraftarlar isyan bayrağını çekti.

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Süper Lig'in 13. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük, deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup etti ve 3 maç sonra galibiyetle tanıştı. 4 golün atıldığı Haliç Derbisi'ne, maç sonunda çıkan kırmızı kartlar damga vurdu.

Karşılaşmanın son dakikalarında VavaCars Fatih Karagümrük'ün sağ bek Hedenstad, yaptığı sert müdahale sonrası hakem Fırat Aydınus tarafından direkt kırmızı kartla cezalandırıldı ve oyun dışında kaldı.

Mücadelenin bitiş düdüğünün ardından ise Karagümrük kaptanı Lucas Biglia, hakem Fırat Aydınus'a yoğun itirazlarda bulundu. Biglia, itirazları sonrası önce 2. sarı kart ardından da kırmızı kart gördü.

Kırmızı kart sonrası itirazlarını artıran Biglia'yı takım arkadaşları sakinleştirmeye çalıştı ve soyunma odasına götürdü.

Gelecek hafta lider Trabzonspor ile karşılaşacak olan VavaCars Fatih Karagümrük'te Biglia, Hedenstad ve Zukanovic kart cezaları nedeniyle kritik karşılaşmada forma giyemeyecekler.

Kasımpaşa-VavaCars Fatih Karagümrük maçı sonrası olaylar İstifa çağrıları, gerginlik ve tartışma...

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ATILAY CANEL: FORMAYI GİYEN HER ARKADAŞ...

VavaCars Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, cezalı oyuncuların yerine oynayacak oyuncuların da ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Canel maçın ardından yaptığı açıklamada, "Oyuna istekli başladık. İlk dakikada golü bulduk. Futbolcu arkadaşlarımı galibiyetten dolayı tebrik ediyorum. Bu galibiyeti Karagümrük camiasına armağan ediyoruz. İlk yarı 4-5 olabilirdi. İkinci yarı oyundan düşer gibi olmamıza rağmen oyun kontrolünü elimizde tuttuk. Üç arkadaşımız cezalı duruma düştü ama bu formayı giyen her arkadaşın bir sonraki maçımızda onlar gibi mücadele edeceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

SPORTİF DİREKTÖR SERKAN REÇBER TARAFTARLA TARTIŞTI

Karşılaşmanın devam ettiği sırada Kasımpaşa Sportif Direktörü Serkan Reçber, taraftarla tartıştı. Kasımpaşa'nın Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldiği karşılaşmanın son anlarında protokol tribününde tartışmalar yaşandı.

Sportif direktör Serkan Reçber, protokol tribününde yer alan bir taraftarla sözlü tartışmaya girdi. Taraflar arasındaki tartışma bir anda büyürken, araya girenler ortalığı sakinleştirdi. Tartışmanın ardından tribünlerden Serkan Reçber'e tepkiler geldi. Kasımpaşalı taraftarlar Serkan Reçber ve yönetimi istifaya davet etti.

Kasımpaşa-VavaCars Fatih Karagümrük maçı sonrası olaylar İstifa çağrıları, gerginlik ve tartışma...

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TARAFTARIN TEPKİSİ MAÇ SONU DEVAM ETTİ

Kasımpaşalı taraftarların takıma olan tepkisi, maçın ardından da devam etti.

Bazı taraftarlar, takımın stattan çıkmasını bekledi ve yuhalayarak takım tepkilerini gösterdiler.

KENAN KOÇAK TRİBÜNDE

Kasımpaşa'nın Fatih Karagümrük'ü konuk ettiği karşılaşmayı A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un yardımcısı Kenan Koçak da takip etti. A Milli Takım yardımcı antrenörü Kenan Koçak, karşılaşmayı tribünden izledi. Öte yandan Kasımpaşa'da daha önce görev yapmış Şota Arveladze de mücadeleyi takip edenler arasında yer aldı.

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#Vavacars Fatih Karagümrük#Kasımpaşa#Süper Lig

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