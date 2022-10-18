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Kasımpaşa uzatmada turladı

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#Ziraat Türkiye Kupası#Kasımpaşa#Yeni Mersin İdman Yurdu
Kasımpaşa uzatmada turladı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 18, 2022 16:03

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu mücadelesinde Kasımpaşa, geriye düştüğü maçta Yeni Mersin İdman Yurdu’nu uzatmalar sonucu 2-1 yendi ve bir üst tura yükseldi.

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Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu mücadelesinde Kasımpaşa, Yeni Mersin İdman Yurdu’nu konuk etti. Normal süresi 1-1 sona eren karşılaşmada Kasımpaşa, uzatmada bulduğu golle maçı 2-1 kazandı ve bir üst tura yükseldi.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu xx, Azad İlhan xx, Salih Burak Demirel xx

Kasımpaşa: Erdem Canpolat x, Mehmet Feyzi x (Berat Kalkan dk. 46 x), Graovac xx, Donk x, Petretta x (Oğuzhan Efe dk. 96 x), Yunus Mallı x (Aytaç Kara dk. 62 x), Turgay Gemicibaşı x (Tirpan dk. 70 xx), Eyyseric x, Tunay Torun x (Fall dk. 70 xx), Ahmet Emin x (Selim Dilli dk. 81 x), Ali Sühan xx

Y. Mersin İ.Y.: Orhan Erdoğan xx, Miraç Can xxx, Burak Bilgen xx, İbrahim Konuksever xxx (Özgür Deryol dk. 106 x), Aslan Gök xx, Ferhan Evren xxx (Bekir Yücedağ dk. 106 x), Ömer Önder xx, Erdem Onur Beytaş xxx, Muğdat Çelik xxx (Christofer Gürkan dk. 64 xx), Abdurrahman Emek xxx (Volkan Okumak dk. 72 xx (Murat Dinç dk. 98 xx)), Cemil Devrim xx (Eren Genç dk. 88 xx)

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Goller: Erdem Onur Beytaş (dk. 30) (Y. Mersin İ.Y.), Ali Sühan (dk. 80), Tirpan (dk. 113) (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Orhan Erdoğan, Ferhan Evren (Y.Mersin İ.Y.), Selim Dilli, Berak Kalkan (Kasımpaşa)

Türkiye Kupası'nda günün erken seansında alınan sonuçlar şu şekilde:

Kasımpaşa 2-1 Yeni Mersin İdman Yurdu (uzatmada)
Serik Belediyespor 2-1 Batman Petrolspor
Altay 1-2 Efeler 09 Spor (uzatmada)
Ankaraspor 2-1 Pazarspor (uzatmada)
Çaykur Rizespor 3-0 Boyabat 1868 Spor
Manisa FK 2-2 Eynesil Belediyespor (Penaltılarla Manisa FK tur atladı)

Kasımpaşa uzatmada turladı

Maçtan dakikalar

2. dakikada gelişen Mersin İdman Yurdu atağında sağdan Erdem’in ceza sahasına gönderdiği ortada ters kanattan bindiren Abdurrahman’ın şutunda savunmaya da çarpan top direkten oyun alanına geri döndü.

30. dakikada sağ kanattan bindiren Muğdat ceza sahası önündeki Erdem’i gördü. Bu futbolcu ceza sahası dışından topu düzeltip düzgün bir vuruş yaprak takımını öne geçirdi. 0-1

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33. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına Eyyseric geçti. Bu futbolcunun ceza sahası dışı sol çaprazından direkt kaleye gönderdiği şutta meşin yuvarlak direkten auta çıktı.

70. dakikada Aytaç Kara’nın Christofer Gürkan’a yaptığı hareket sonrasında kazanılan penaltıyı Akdeniz ekibinde Aslan Gök kullandı. Bu futbolcu meşin yuvarlağı yandan auta yolladı.

80. dakikada sağ kanattan savunmanın arkasına sarkan Fall çaprazdan ceza sahasına girerek içeriye ortaladı. Savunmanın çıkarmak istediği top Ali Sühan’ın önünde kaldı. Bu futbolcu yakın mesafeden topu ağlara yolladı. 1-1

113. dakikada Mersin savunmasının hatalı pasında araya giren Graovac, Eyyseric’i gördü. Bu futbolcu savunmanın arkasına sarkan Tirpan’a pasını aktardı. Bu futbolcu ceza sahasına giren girmez vurdu ve topu ağlara gönderdi. 2-1

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Kasımpaşa uzatmada turladı

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#Ziraat Türkiye Kupası#Kasımpaşa#Yeni Mersin İdman Yurdu

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