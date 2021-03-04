Kasımpaşa Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Trabzonspor ile Kasımpaşa 24. randevuda

Trabzonspor, deplasmanda oynadığı 11 maçın 3'ünü kazandı. Kasımpaşa da 3 kez sahadan galibiyetle ayrılırken 5 maçta taraflar eşitliği bozamadı. İstanbul'da oynanan son 2 karşılaşma beraberlikle sona erdi. Ligin ilk yarısında Trabzon'da oynanan karşılaşmayı Kasımpaşa, 4-3 kazanmıştı.

Sezonun ilk yarısında Trabzonspor'u 4-3 yenen Kasımpaşa, Süper Lig tarihinde rakibini hiçbir sezonda iki kez mağlup edemedi. Kasımpaşa deplasmanında altı maçtır kaybetmeyen Trabzonspor, iki galibiyetini de gol yemediği iki karşılaşmada aldı. İç sahada oynadığı son yedi Süper Lig maçının beşini kaybeden Kasımpaşa, öncesindeki 13 karşılaşmada yenilgi yüzü görmemişti.

Süper Lig'deki 10 maçlık yenilmezlik serisi Fenerbahçe karşısında sonlanan Trabzonspor, bu sezon üst üste 2+ mağlubiyet aldığı tek serinin son ayağında Kasımpaşa'ya kaybetmişti. Süper Lig'de şampiyonluk yaşamış takımları konuk ettiği son dört maçın üçünü kazanan Kasımpaşa, aynı sayıda galibiyeti daha önceki 15 karşılaşamda alabilmişti. İstanbul takımlarına konuk olduğu son üç Süper Lig maçını kazanan Trabzonspor, lig tarihinde İstanbullu rakiplerini üst üste dört kere mağlup edemedi. Bu sezon Süper Lig'de penaltı noktasından gol bulamayan tek takım Kasımpaşa. Kasımpaşa'nın 2021 takvim senesinde Süper Lig'de attığı 11 golün sekizi Isaac Thelin ve Yusuf Erdoğan'dan geldi. Trabzonspor forması giyen Anthony Nwakaeme'nin Süper Lig kariyerinde en fazla gol katkısı yaptığı rakibi Kasımpaşa. Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa, Trabzonspor'a rakip olduğu son dört Süper Lig maçından puan çıkaramadı.

KASIMPAŞA TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Kasımpaşa Trabzonspor maçı bugün saat 16:00'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

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