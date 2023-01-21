Canlı Anlatım: Kasımpaşa-Medipol Başakşehir maçı

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Başakşehir ile Kasımpaşa, Süper Lig'in 20. haftasında kozlarını paylaşıyor.

CANLI ANLATIM

İkinci yarı oynanıyor

Başakşehir: 1

Kasımpaşa: 1

Goller: 16' Yasin, 48' Aleksic

MAÇTAN DAKİKALAR(İlk yarı)

16. dakikada ceza yayı önünde topla buluşan Yasin Özcan’ın düzeltip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0

29. dakikada sağ taraftan son çizgiye inen Deniz Türüç’ün yerden ortasında kale önünde Keny’nin yaptığı vuruşta meşin yuvarlak savunmadan

döndü. Keny’nin dönen topa tekrar yaptığı vuruşta meşin yuvarlak Kasımpaşa savunmasına çarparak kornere gitti.

42. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazında tıpla buluşan Aleksic’in sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Erdem’de kaldı..

İLK 11'LER

Kasımpaşa: Erdem, Donk, Sadık, Tirpan, Yasin, Eysseric, Hajradinovic, Celina, Fall, Mortadha, Bahoken.

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Başakşehir: Volkan, Ömer Ali, Duarte, Touba, Lima, Mahmut, Aleksic, Berkay, Serdar, Deniz, Keny.

18. RANDEVU

Başakşehir ile Kasımpaşa oynayacakları maçla birlikte Süper Lig'de 18. kez rakip olacak. Söz konusu müsabakalarda turuncu-lacivertliler, 10 kez sahadan galip ayrılırken, lacivert-beyazlılar da 4 defa rakibini mağlup etti. Bu maçlarda turuncu-lacivertlilerin 32 golüne, Kasımpaşa 21 golle karşılık verdi.

Geçtiğimiz sezon ligde oynanan 2 karşılaşmayı da 2-1 ve 3-2'lük skorlarla kazanan Başakşehir oldu. Emre Belözoğlu'nun takımı, bu sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmayı da 4-0 kazanmıştı.

DIŞ SAHA KARNESİ

Başakşehir, Süper Lig'de bu sezon deplasmanda 8 maça çıktı. Boz Baykuşlar, bu mücadelelerde 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 12 puan alırken, attığı 10 gole karşılık, kalesinde 8 gol gördü. Turuncu-lacivertliler, ligde deplasmanda son olarak Trabzonspor ile karşılaştı ve rakibine 1-0 yenildi.

İKİ ÖNEMLİ EKSİK

Başakşehir'de, Trabzonspor karşılaşmasında kırmızı kart gören Stefano Okaka ve sarı kart cezalısı Youssouf Ndayishimiye, cezalarından dolayı Kasımpaşa karşılaşmasında forma giyemeyecek. Turuncu-lacivertlilerde ayrıca sakatlıkları bulunan Lucas Biglia ve Bertrand Traore'nin durumu ise maç saatinde belli olacak.

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1 FUTBOLCU KART SINIRINDA

Başakşehir'de Danijel Aleksic, Kasımpaşa karşılaşmasında sarı kart görmesi durumunda 21. haftada İstanbul'da oynanacak Konyaspor mücadelesinde cezalı duruma düşecek.