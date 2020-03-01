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GeriFutbol Kasımpaşa, Kayserispor maçı için çalışmalara başladı
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Futbol
AA Spor
Haber Giriş: 01.03.2020 - 16:27,Son Güncelleme:/

Kasımpaşa, Kayserispor maçı için çalışmalara başladı

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Kasımpaşa, Kayserispor maçı için çalışmalara başladı
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Süper Lig'in 24. haftasında İttifak Holding Konyaspor ile 0-0 berabere kalan Kasımpaşa, 25. haftada Hes Kablo Kayserispor ile evinde oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kemerburgaz Kasımpaşa Tesisleri'nde teknik direktör Fuat Çapa yönetiminde gerçekleştirilen idmanda, İttifak Holding Konyaspor ile oynanan karşılaşmada görev alan oyuncular yenilenme çalışması yaptı.

Diğer futbolcular ise 5'e 2 top kapma çalışmaları ve dayanıklılık koşusu gerçekleştirdi.

Kasımpaşa, Hes Kablo Kayserispor ile 8 Mart Pazar günü oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını yarın sürdürecek.

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