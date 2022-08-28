Canlı Anlatım: Kasımpaşa Hatayspor maçı

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Süper Lig'in 4. haftasında Kasımpaşa ile Hatayspor kozlarını paylaşıyor.
İlk yarı oynanıyor
Kasımpaşa: 0
Hatayspor: 0
İLK 11'LER
Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Sadık, Graovac, Mortadha, Turgay, Eysseric, Hajradinovic, Fall, Celina, Bahoken
Hatayspor: Erce, Kamil, Falette, Vranjes, Adekugbe, Ruben Ribeiro, Aabid, Mehdi, Sadık, Saba Lobjanidze, El Kaabi
KASIMPAŞA HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Süper Lig'in 4'üncü Hafta mücadelesinde Kasımpaşa, Hatayspor ile mücadele ediyor. Saat 19.15'te başlayan mücadele, Bein Sports Max ekranlarından canlı izlenebiliyor.