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Canlı Anlatım: Kasımpaşa Hatayspor maçı

Güncelleme Tarihi:

#Kasımpaşa#Hatayspor#Süper Lig
Canlı Anlatım: Kasımpaşa Hatayspor maçı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 28, 2022 11:28

Kasımpaşa ile Hatayspor, Süper Lig'in 4. haftasında karşı karşıya geliyor. Bu mücadeleyi haberimizden anbean takip edebilirsiniz.

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Süper Lig'in 4. haftasında Kasımpaşa ile Hatayspor kozlarını paylaşıyor.

İlk yarı oynanıyor

Kasımpaşa: 0

Hatayspor: 0

İLK 11'LER

Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Sadık, Graovac, Mortadha, Turgay, Eysseric, Hajradinovic, Fall, Celina, Bahoken

Hatayspor: Erce, Kamil, Falette, Vranjes, Adekugbe, Ruben Ribeiro, Aabid, Mehdi, Sadık, Saba Lobjanidze, El Kaabi

KASIMPAŞA HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 4'üncü Hafta mücadelesinde Kasımpaşa, Hatayspor ile mücadele ediyor. Saat 19.15'te başlayan mücadele, Bein Sports Max ekranlarından canlı izlenebiliyor.

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#Kasımpaşa#Hatayspor#Süper Lig

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