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Canlı Anlatım: Kasımpaşa Giresunspor maçı

Güncelleme Tarihi:

#Kasımpaşa#Giresunspor#Süper Lig
Canlı Anlatım: Kasımpaşa Giresunspor maçı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 01, 2023 12:32

Kasımpaşa ile Giresunspor, Süper Lig'in 22. haftasında karşı karşıya geliyor. Bu mücadeleyi haberimizden anbean takip edebilirsiniz.

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Süper Lig'in 22. haftasında Kasımpaşa ile Giresunspor kozlarını paylaşıyor.

CANLI ANLATIM

İlk yarı oynanıyor

Kasımpaşa: 0

Giresunspor: 0

Goller

İLK 11'LER

Kasımpaşa: Erdem, Donk, Tarkan, Tirpan, Yasin, Aytaç, Eysseric, Hajradinovic, Mortadha, Mounir, Fall.

Giresunspor: Onurcan, Hayrullah, Görkem, Perez, Alper, Campuzano, Mejia, Savicevic, Serginho, Sainz, Bajic.

KASIMPAŞA GİRESUNSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 22. Hafta mücadelesinde Kasımpaşa, Giresunspor ile karşılaşıyor. Saat 17.00'da başlayan mücadele, Bein Sports 1 kanalından canlı izlenebiliyor.

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#Kasımpaşa#Giresunspor#Süper Lig

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