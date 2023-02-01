Canlı Anlatım: Kasımpaşa Giresunspor maçı

Güncelleme Tarihi:
Süper Lig'in 22. haftasında Kasımpaşa ile Giresunspor kozlarını paylaşıyor.
CANLI ANLATIM
İlk yarı oynanıyor
Kasımpaşa: 0
Giresunspor: 0
Goller
İLK 11'LER
Kasımpaşa: Erdem, Donk, Tarkan, Tirpan, Yasin, Aytaç, Eysseric, Hajradinovic, Mortadha, Mounir, Fall.
Giresunspor: Onurcan, Hayrullah, Görkem, Perez, Alper, Campuzano, Mejia, Savicevic, Serginho, Sainz, Bajic.
KASIMPAŞA GİRESUNSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Süper Lig'in 22. Hafta mücadelesinde Kasımpaşa, Giresunspor ile karşılaşıyor. Saat 17.00'da başlayan mücadele, Bein Sports 1 kanalından canlı izlenebiliyor.