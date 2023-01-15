Canlı anlatım: Kasımpaşa Fatih Karagümrük maçı

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Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Kasımpaşa ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geliyor. Ligde geride kalan maçlarda Karagümrük 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 mağlubiyet ile topladığı 20 puanla 10. sırada yer alıyor. Kasımpaşa ise 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 9 mağlubiyet ile aldığı 18 puanla 14. sırada bulunuyor.

CANLI ANLATIM

KASIMPAŞA 1-1 FATİH KARAGÜMRÜK

Goller: 30' Hadergjonaj(pen.), 51' Dresevic

İkinci yarı oynanıyor

İLK 11'LER

Kasımpaşa: Erdem, Donk, Graovac, Hadergjonaj, Yasin, Tirpan, Hajradinovic, Eysseric, Ahmet, Mortadha, Bahoken.



Fatih Karagümrük: Batuhan, Biraschi, Dresevic, Ricci, Kazım Kazım, Borini, Levent, Colley, Ozdoev, Shukurov, Baniya.

Kasımpaşa - Fatih Karagümrük maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Kasımpaşa-Fatih Karagümrük maçı saat 16.00’da başladı. Karşılaşma, beINSPORTS 1'den canlı yayınlanıyor.

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Haliç Derbisi'ni hakem Çağdaş Altay yönetiyor. Altay'ın yardımcılıklarını Mustafa Savranlar ve Murat Ergin Gözütok yapıyor. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Yiğit Arslan.

LİGDE 11. RANDEVU

Kasımpaşa ile Fatih Karagümrük, bugüne kadar Süper Lig'de 10 kez karşı karşıya geldi. Bu müsabakalarda Kasımpaşa 4, Fatih Karagümrük de 3 kez sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu. İki takım arasında oynanan 4 mücadele ise beraberlik ile sonuçlandı. Söz konusu mücadelelerde iki ekip de rakip fileleri 18'er kez rakip fileleri havalandırdı. Geçtiğimiz sezon Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Fatih Karagümrük sahadan 3-2'lik galibiyet ile ayrılan taraf olmuştu.

KARAGÜMRÜK DEPLASMAN KARNESİ

Bu sezon başında Teknik Direktör Andrea Pirlo ile başlayan kadro yapılanması sonrası dikkatleri üzerine çeken Fatih Karagümrük, Süper Lig'de 8 kez kez deplasman oynarken, bu maçlarda 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet elde etti. Kırmızı-siyahlılar, dış sahada oynadığı Ümraniyespor ve Kayserispor maçlarından 3 puan ile dönerken, Sivasspor ve Başakhehir müsabakalarından ise 1 puan ile döndü. İstanbul temsilcisi, Beşiktaş, Fenerbahçe, Antalyaspor ve Adana Demirspor müsabakalarında ise sahadan mağlup ayrıldı.

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KASIMPAŞA'NIN İÇ SAHA DURUMU

Kasımpaşa, bu sezon Süper Lig'de oynadığı 9 iç saha müsabakasında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Paşa, evinde oynadığı Hatayspor, Gaziantep FK ve Alanyaspor karşılaşmalarında 3 puan elde ederken, MKE Ankaragücü ile de berabere kaldı. Lacivert-beyazlılar, Fenerbahçe, Galatasaray, Adana Demirspor, Sivasspor ve Kayserispor'a ise kaybetti.

DİAGNE DERBİDE YOK

Karagümrük'te bu karşılaşmada Senegalli futbolcu Mbaye Diagne sarı kart cezalısı olduğu için forma giyemiyor. Lawrence Nicholas ise Kasımpaşa karşısında kart görmesi durumunda Süper Lig'de bir sonraki hafta deplasmanda oynanacak Alanyaspor karşısında cezalı duruma düşecek.

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RAKİP TAKIM TARAFTARI YOK

Öte yandan Kasımpaşa deplasmanına Fatih Karagümrük taraftarı gidemedi. Sezonun ikinci yarısında Karagümrük ev sahipliğinde oynanacak müsabakada da yine rakip takım taraftarları alınmayacak.