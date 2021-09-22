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Kasımpaşa, Alanya'ya 3 eksikle gidiyor

#Kasımpaşa#Süper Lig#Alanyaspor
Kasımpaşa, Alanyaya 3 eksikle gidiyor

Kasımpaşa, Süper Lig'in 6. haftasında yarın deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.

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Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Hakem Bahattin Şimşek'in yöneteceği müsabaka, beIN Sports 2'den naklen yayımlanacak.

Ligde çıktığı 5 müsabaka 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan Kasımpaşa, hanesine 5 puan yazdırdı. Lacivert-beyazlılar, son 3 maçının 2'sini kaybetti, 1'inde berabere kaldı. Cihat Arslan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Kasımpaşa, Alanyaspor'u mağlup ederek 3 maçlık galibiyet özlemine son vermeya çalışacak.

Alanya temsilcisi ise ilk 5 haftada 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet sonucunda 9 puan elde etti.

Lacivert-beyazlı takımda sakatlığı süren Kevin Varga'nın yanı sıra Nicolai Jörgensen ile Nabil Dirar karşılaşmada forma giyemeyecek.

Florent Hadergjonaj'ın durumu ise maç saatinde belli olacak.

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#Kasımpaşa#Süper Lig#Alanyaspor