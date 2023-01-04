Canlı anlatım: Kasımpaşa Alanyaspor maçı

Haberin Devamı

Spor Toto Süper Lig 17. hafta maçında Kasımpaşa ile Alanyaspor karşı karşıya geliyor.

CANLI ANLATIM

KASIMPAŞA 4-0 ALANYASPOR

İkinci yarı oynanıyor...

GOL: 11' Mortadha, 32' Fall, 67' Eysseric, 75' Aytaç Kara

İlk yarı sonucu: 2-0

İLK 11'LER

Kasımpaşa: Ertuğrul, Donk, Tarkan, Hadergjonaj, Yasin, Aytaç, Hajradinovic, Eysseric, Ahmet, Mortadha, Fall.

Alanyaspor: Runarsson, Furkan, Umut, Efecan, Fer, Cavaleiro, Fatih, Candeias, Yusuf, Ahmed Hassan, Lusamba.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)



11. dakikada Hajradinovic’in sol çapraza gönderdiği pasta, Ahmet Engin ceza sahası ön çizgisine çevirdiği topa Ben Ouanes’in yer düzgün vuruşunda kalecinin sağından meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0

29. dakika Hadergjonaj’ın yerden ceza sahası ön çizgisine gönderdiği pasta Hajradinovic yerden kaleye düşündü, ceza saha içinde sol çaprazda top Ahmet Engin’in önünde kaldı. Bu oyuncunun karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta kaleci Runarsson iki hamlede topu kontrol etti.

32. dakikada orta sahadan Eysseric’in savunmanın arkasına gönderdiği topta kaleciyle karşı karşıya kalan Fall’ın ceza sahası içine girdikten sonra yerden vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin solundan filelere gitti. 2-0

Haberin Devamı

SELÇUK İNAN'DAN 5 DEĞİŞİKLİK

Dünya Kupası arasında Kasımpaşa'nın başına geçen Selçuk İnan, çıktığı ilk 3 resmi maçtan mağlubiyetle ayrılmıştı. Genç teknik adam ilk galibiyetini alma isteğinde...

Kasımpaşa Teknik Direktörü Selçuk İnan, son oynadıkları İstanbulspor maçının 11'ine göre Corendon Alanyaspor karşısında 5 değişiklik ile sahaya çıktı. Selçuk İnan; Bruma, Petretta, Mickeal Tirpan, Bersant Celina ve Koita’nın yerine Ryan Donk, Yasin, Aytaç Kara, Hajradinovic ve Ahmet Engin’e görev verdi.

KASIMPAŞA ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 17'inci Hafta mücadelesinde Kasımpaşa, Alanyaspor'u konuk ediyor. Saat 17.00'da başlayan mücadele, Bein Sports 2 kanalından canlı izlenebilir.