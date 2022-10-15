Canlı Anlatım: Kasımpaşa - Adana Demirspor maçı

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Süper Lig 10. hafta mücadelesinde Kasımpaşa, evinde Adana Demirspor'u ağırladı

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak karşılaşmanın başla saati 17:00. Mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanıyor.

İlk yarı bitti

Kasımpaşa: 0

Adana Demirspor: 2

Goller: 37' Belhanda, 41' Akintola



İLK 11'LER

Adana Demirspor: Ertaç; Svensson, Samet, Rakitskyi, Rodrigues; Ndiaye, Stambouli; Akintola, Belhanda, Onyekuru; Emre Akbaba.

Kasımpaşa: Ertuğrul; Hadergjonaj, Bruma, Sadık, Ben Ouanes; Tirpan, Aytaç, Hajradinovic; Fall, Celina, Bahoken.



MAÇ ÖNÜ İSTATİSTİKLER



Bu sezon evinde oynadığı dört Süper Lig maçında ikişer galibiyet ve mağlubiyet alan Kasımpaşa; kazandığı iki karşılaşmada da kalesini gole kapatırken, kaybettiği iki mücadelede kalesinde toplam dokuz gol gördü.

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2022/23 sezonunun geride kalan dokuz haftasında sadece bir maç kaybeden Adana Demirspor, Kasımpaşa deplasmanından puanla ayrılırsa; Süper Lig tarihinde ilk 10 maçlık süreci en düşük mağlubiyet sayısıyla geçtiği sezona ulaşmış olacak. Son iki Süper Lig maçında gol yemeyen Kasımpaşa, üst üste üç karşılaşmalık gole kapama serisini en son Haziran-Temmuz 2020 arasında yakaladı. Bu sezon toplamda dört maçı gol yemeden geçen İstanbul ekibinin, lig tarihinde ilk 10 haftada beş gole kapama yapabildiği tek sezon 1962/63.

Vincenzo Montella göreve geldiğinden bu yana İstanbul takımlarına konuk olduğu yedi Süper Lig maçının sadece birini kazanan Adana Demirspor, diğer altı karşılaşmada kalesinde en az ikişer gol gördü. Bu sezon iç sahada attığı gollerin en büyük bölümünü kafayla kaydeden takım Kasımpaşa. Adana Demirspor ise geride kalan dokuz haftalık süreçte rakiplerine kafa golü izni vermeyen dört ekipten biri konumunda.

Kasımpaşa santrforu Stephane Bahoken, Süper Lig'de forma giydiği son dört maçın üçünde gole katkı yapmayı başardı. Adana Demirspor'un deplasmandaki son iki golünü kaydeden Britt Assombalonga, mavi-siyahlıların Süper Lig'e döndüğü 2021/22 sezonundan bu yana Adana ekibi adına üç gollük seri yakalayan ilk oyuncu olmak için sahaya çıkıyor.

Kasımpaşa Teknik Direktörü Şenol Can, Süper Lig kariyerinde yabancı meslektaşlarıyla oynadığı dört maçı da kaybetmezken; galibiyetleri iç sahada, beraberlikleri deplasmanda aldı.

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KASIMPAŞA ADANA DEMİRSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Kasımpaşa Adana Demirspor maçı bugün saat 17:00'da başladı. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.