Kasımpaşa 5-1 Kayserispor

Kasımpaşa ile Kayserispor, Süper Lig'in 25. haftasında karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Kasımpaşa 5-1 gibi farklı bir sonuçla kazandı. Kasımpaşa'nın gollerini 6. dakikada Fode Koita, 11. dakikada Zvanimir Sarlija, 30. dakikada Dieumerci Ndongala, 83. dakikada Aytaç Kara ve 87. dakikada Yusuf Erdoğan atarken Kayserispor'un tek golünü 59. dakikada Bernarn Mensah kaydetti.

Bu sonucun ardından Kasımpaşa ligde kalma yolunda önemli bir galibiyet alarak puanını 23'e çıkardı. Ligde 4 maç sonra kaybeden Kayserispor ise 19 puanla son sırada kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR(İLK YARI)

6. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Haddadi'nin ceza yayının solundan arka direğe ortasında Koita'nın bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0.

11. dakikada ev sahibi takım farkı 2'ye çıkardı. Aytaç Kara'nın sağ kanatta taç çizgisi ile ceza sahası arasında bir noktadan kullandığı serbest atışta ön direkte kaleci Lung'dan seken topu altıpasın içinde Sarlija tamamladı ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0.

31. dakikada Kasımpaşa üçüncü golü buldu. Aytaç Kara'nın savunmanın arkasına attığı pasa hareketlenen Koita, kaleci Lung ile karşı karşıya aşırtma vuruşunu yaptı, ardından Ndongala kale çizgisi önünde uygun durumda meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 3-0.

41. dakikada Koita'nın ara pasında Thiam'ın ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşta kaleci Lung'un ayağından seken top kornere gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı Kasımpaşa'nın 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI BİRAZDAN)

9. dakikada Hes Kablo Kayserispor farkı 2'ye indirdi. Mesanovic'in pasında topla buluşan Mensah, ceza yayı üzerinden yaptığı ayak içi vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-1.

83. dakikada Kasımpaşa dördüncü golü kaydetti. Haddadi'nin soldan pasında Aytaç Kara'nın rakip oyuncuyu çalımladıktan sonra ceza sahası içinde sol ayağıyla uzak köşeye yaptığı vuruşta top filelere gitti: 4-1.

87. dakikada ev sahibi takım farkı 4'e çıkardı. Kaleci Ramazan Köse'nin uzun pasında topla buluşan ve sağ kanattan ceza sahasına giren Yusuf Erdoğan, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Lung'un sağından ağlarla buluşturdu: 5-1.

Kasımpaşa karşılaşmadan 5-1 galip ayrıldı.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Hüseyin Göçek, Mehmet Salih Mazlum, Deniz Caner Özaral

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Hadergjonaj, Sarlija, Meriah, Haddadi, Aytaç Kara, Tırpan, Ndongala (Dk. 74 Yusuf Erdoğan), Hajradinovic, Thiam (Dk. 67 Tarkan Serbest), Koita (Dk. 85 Gohou)

Hes Kablo Kayserispor: Lung, Kvrzic, Sapunaru, Diego Angelo, Emre Taşdemir, Djedje (Dk. 85 Aksel Aktaş), Campanharo, Henrique, Mensah, Mesanovic, Kravets (Dk. 71 Situm)

Goller: Dk. 6 Koita, Dk. 11 Sarlija, Dk. 31 Ndongala, Dk. 83 Aytaç Kara, Dk. 87 Yusuf Erdoğan (Kasımpaşa), Dk. 59 Mensah (Hes Kablo Kayserispor)

Sarı kartlar: Dk. 40 Aytaç Kara, Dk. 62 Tırpan, Dk. 90 1 Meriah (Kasımpaşa), Dk. 70 Campanharo, Dk. 90 Mensah, Dk. 90 1 Sapunaru, Dk. 90 3 Aksel Aktaş (Hes Kablo Kayserispor)





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