Kasımpaşa 3 - 0 Alanyaspor (Maç özeti)

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Süper Lig'in 39. haftasında Kasımpaşa, sahasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk etti.

Zorlu geçmesi beklenen mücadelede üstün bir oyun sergileyen ev sahibi ekip, 3-0 gibi net bir skorla sahadan galip ayrıldı ve kümede kalma yolunda önemli bir 3 puan aldı.

Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golleri, 36 ve 60. dakikalarda Hajradinovic ve 45+3'te Isaac Thelin kaydetti.

Bu sonucun ardından Kasımpaşa, puanını 40'a yükseltti. Alanyaspor ise 57 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

36. dakikada Aytemiz Alanyaspor gole yaklaştı. Moubandje'nin savunmanın arkasına havadan pasında Efkan Bekiroğlu, tek pasta meşin yuvarlağı Bareiro ile buluşturdu. Bu oyuncunun ceza sahasına girdikten sonra sol çaprazda çıkardığı şutta kaleci Ertuğrul Taşkıran gole izin vermedi.

36. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Sağ kanatta taç çizgisine yakın bir noktada topla buluşan Koomson, pasını Hajradinovic'e verdi. Bu oyuncunun sağ çaprazdan uzak köşeye yaptığı şık vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.

45+3. dakikada ev sahibi takım farkı 2'ye çıkardı. Efecan Karaca'ya yapılan baskının ardından topla buluşan Tarkan Serbest, ceza yayı üzerinde pasını sol çaprazdaki Varga'ya verdi. Bu oyuncu, bekletmeden meşin yuvarlağı ceza alanındaki Thelin'e aktardı. Thelin, topu kontrol ettikten sonra altıpasın içinde şık bir vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-0.

İKİNCİ YARI

60. dakikada Kasımpaşa üçüncü golü buldu. Haddadi'nin soldan ortasında Caulker kafayla topu uzaklaştırmak istedi. Hajradinovic'in penaltı noktası civarında yerden düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-0.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Ali Şansalan, Bilal Gölen, Deniz Caner Özaral

Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Luckassen, Tarkan Serbest, Haddadi (Dk. 90 Evren Eren Elmalı), Sadiku (Dk. 84 Doğucan Haspolat), Drinkwater (Dk. 64 Bistrovic), Koomson (Dk. 84 Yasin Dülger), Hajradinovic, Varga (Dk. 64 Anıl Koç), Thelin

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Tayfur Bingöl (Dk. 72 Juanfran), Fatih Aksoy, Caulker, Moubandje, Siopis (Dk. 61 Kadzior), Efecan Karaca (Dk. 72 Ceyhun Gülselam), Berkan Kutlu, Salih Uçan (Dk. 5 Davidson), Efkan Bekiroğlu, Bareiro (Dk. 72 Mustafa Pektemek)

Goller: Dk. 36 ve 60 Hajradinovic, Dk. 45 3 Thelin (Kasımpaşa)

Sarı kart: Dk. 50 Siopis (Aytemiz Alanyaspor)

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