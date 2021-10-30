Kasımpaşa 2-0 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Maçın özeti ve goller)

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Kasımpaşa ile Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 11. haftasında karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan ve hakem Alper Ulusoy'un düdük çaldığı maçı Kasımpaşa 2-0 kazandı. Ev sahibinin gollerini 54. dakikada Loret Sadiku ve 73. dakikada Umut Bozok kaydetti.

Kasımpaşa'da yeni teknik direktör Hakan Kutlu, ilk maçından galibiyetle ayrılırken Yeni Malatyaspor'da ilk iki maçını kazanan Sumudica ilk kez mağlup oldu.

Bu sonucun ardından 8 maç sonra galibiyet alan Kasımpaşa puanını 9'a çıkardı. Yeni Malatyaspor ise 12 puanda kaldı.

İLK 11'LER

Kasımpaşa: Ertuğrul, Dirar, Donk, Bruma, Eren, Sadiku, Hajradinovic, Travnik, Yusuf, Eysseric, Jorgensen.

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Ertaç, Hafez, Semih, Wallace, Haddadi, Aabid, Chouiar, Ndong, Mustafa, Adem, Tetteh.

MAÇTAN DAKİKALAR

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7. dakikada Mounir'den aldığı topla ceza sahasına giren Tetteh'in karşı karşıya pozisyonda düşerken yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.

39. dakikada Tetteh'in pasıyla ceza yayı içinde topla buluşan Mounir'in sert şutunda, kaleci Harun Tekin meşin yuvarlağı kornere çeldi.

53. dakikada Travnik'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Yusuf Erdoğan'ın şutunda, kaleci Ertaç Özbir son anda meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

54. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Eysseric'in soldan kullandığı kornerde, arka direkte iyi yükselen Sadiku topu uzak köşeden filelerle buluşturdu: 1-0.

74. dakikada Kasımpaşa farkı 2'ye çıkardı. Eysseric'in yine soldan kullandığı kornerde, kale sahasında Umut Bozok kafa vuruşuyla topu ağlara yolladı: 2-0.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Alper Ulusoy, Abdullah Bora Özkara, Samet Çavuş

Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran (Dk. 23 Harun Tekin), Dirar (Dk. 88 Mehmet Fevzi Yıldırım), Donk (Dk. 46 Brecka), Bruma, Evren Eren Elmalı, Sadiku, Travnik, Yusuf Erdoğan, Eysseric (Dk. 79 Tarkan Serbest), Hajradinovic, Jörgensen (Dk. 46 Umut Bozok)

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Semih Kaya, Wallace, Haddadi, Mustafa Eskihellaç, Karim Hafez (Dk. 82 Bwalya), Aabid, Ndong (Dk. 58 Mallan), Adem Büyük, Mounir, Tetteh

Goller: Dk. 54 Sadiku, Dk. 74 Umut Bozok (Kasımpaşa)

Sarı kart: Dk. 66 Evren Eren Elmalı (Kasımpaşa)