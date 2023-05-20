Kasımpaşa 1-0 İstanbulspor (Maç özeti)

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Spor Toto Süper Lig 35. hafta maçında Kasımpaşa ile İstanbulspor karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan ve Yaşar Kemal Uğurlu'nun düdük çaldığı maçı Kasımpaşa 1-0 kazandı. Ev sahibine 3 puanı getiren golü 58. dakikada Yasin Özcan kaydetti.

Bu sonucun ardından Kasımpaşa puanını 40'a yükseltti, İstanbulspor ise 35 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

8inci dakikada Kasımpaşa etkili geldi. Hızlı hücumda topla buluşan Hajradinovic, ceza sahası içi sol çaprazında hareketlenen Eysseric’e pasını aktardı. Bu oyuncu, rakibinden sıyrıldıktan sonra sol ayağıyla vuruşunu yaptı, kaleci Jensen ayağıyla topu kurtardı. Dönen topu tekrar önünde bulan Eysseric, altı pasa çevirdiği topa Koita tekte vurdu fakat top kalenin üstünden dışarıya gitti.



24üncü dakikada Kasımpaşada sağ kanattan savunma arkasına sarkan Ben Ouanes, ceza sahası içerisine girdikten sonra ortasını açtı. Ceza sahası dışı sol çaprazında boşta olan Yasin Özcan topu kontrol ettikten sonra sol ayağıyla yaptığı sert vuruşta kaleci Jensen topun kontrolünü sağladı.



33üncü dakikada İstanbulsporda sol kanatta topla buluşan Ethemi, pasını Ezeye aktardı. Bu oyuncunun ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top kalenin yanından dışarıya gitti.



Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere bitti.



58inci dakikada Kasımpaşa öne geçti. Rakip yarı sahasının ortasında topla buluşan Hajradinovic, pasını ceza sahası sol çaprazında müsait olan Yasin Özcana verdi. Bu oyuncu, rakibinden sıyrıldıktan sonra sol ayağıyla yaptığı sert vuruşla top ağlara gönderdi: 1-0.



60ıncı dakika Kasımpaşada orta alanda topla buluşan Eysseric, savunma arkasına sarkan Ben Ouanesi gördü. Ben Ouanesin içeri çevirdiği topa Hajradinovic tekte vurdu, top Jensende kaldı.



64üncü dakikada sağ kanatta topla hareketlenen Hajradinovicin ortasına iyi yükselen Koitanın kafa vuruşunda meşin yuvarlağı Jensen gole izi vermedi



88inci dakikada İstanbulsporda ceza sahası dışı sağ çaprazından Lokilonun şutunda kaleci Erdem Canpolat gole izin vermedi. Kaleciden dönen topu sol kanatta önünde bulan Rroca, pasını Duhan Aksuya aktardı. Bu oyuncunun bekletmeden ortasında savunmadan seken topa Guri vurdu, kaleci Erdem bir kez daha gole izin vermedi.

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İLK 11'LER

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Kasımpaşa: Erdem, Hadergjonaj, Donk, Papy, Yasin, Malsa, Ben Ouanes, Hajradinovic, Eysseric, Fall, Koita.

İstanbulspor: Jensen, Duhaney, Mehmet Yeşil, Deli, Duhan, Ba, Lokilo, Muammer, Emir, Ethemi, Eze.