Kasımpaşa 1-0 Gaziantep FK | Celina'nın tek golü 3 puana yetti

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Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Kasımpaşa ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. İstanbul'da Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 üstün tamamladı.

Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golü 57. dakikada Celina kaydetti. Düşük tempoda geçen karşılaşmanın ardından Kasımapaşa 12 puana yükseldi. Erol Bulut'un öğrencileri ise 11 puanda kaldı.

Üç punı hanesine yazdıran Kasımpaşa, gelecek hafta Trabzonspor'un konuğu olacak. Gaziantep FK ise evinde Adana Demirspor'u konuk edecek.

KASIMPAŞA 1-0 GAZİANTEP FK



Gol: 57' Celina

İLK 11'LER

Kasımpaşa: Ertuğrul, Mortadha, Sadık, Bruma, Hadergjonaj, Tirpan, Celina, Eysseric, Hajradinovic, Fall, Bahoken.

Gaziantep FK: Günay, Hanousek, Furkan, Ertuğrul, Kitsiou, Jevtovic, Sagal, Maxim, Tosca, Markovic, Pekhart.